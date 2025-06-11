Çorum Belediyesi\'nden Öğrencilere Ücretsiz Toplu Taşıma Desteği

Çorum Belediyesi, Liselere Geçiş Sistemi ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecek öğrencilerin belediyeye ait toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanabileceğini duyurdu.

Çorum Belediyesi, 15 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı ile 21 Haziran Cumartesi ve 22 Haziran Pazar günleri yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) dolayısıyla öğrencilerin sınavlarına odaklanabilmesi için önemli bir karara imza attı. Belediye, sınav saatleri boyunca sessizliğin sağlanması amacıyla tüm gürültülü çalışmalarına ara vereceğini duyurdu. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, hem gürültü oluşumunu engellemek hem de sınav merkezlerinin bulunduğu bölgelerde trafik akışının daha sağlıklı işlemesini sağlamak amacıyla sınav saatleri içerisinde çöp toplama faaliyetlerine geçici olarak ara verecek. Diğer belediye birimleri de sınav saatlerinde gürültüye neden olabilecek çalışmalarına ara vererek öğrencilere sessiz bir sınav ortamı sunacak. Çorum Belediyesi, sınav günlerinde öğrencilerin sınav yerlerine ulaşımını kolaylaştırmak için toplu taşıma araçlarını da ücretsiz hale getirdi. LGS ve YKS'ye girecek tüm öğrenciler, sınav giriş belgelerini göstererek belediyeye ait toplu taşıma araçlarından ücretsiz olarak yararlanabilecek. Çorum Belediyesi'nden yapılan açıklamada, sınav süresince tüm vatandaşlara da önemli bir çağrıda bulundu. Özellikle sınav merkezlerinin çevresinde ikamet eden vatandaşların, yüksek sesle müzik dinlememeleri, inşaat veya tadilat gibi gürültülü işlere sınav saatlerinde ara vermeleri ve araçlarında gereksiz korna çalmamaları istendi.

Yapılan açıklamada, "Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin bu önemli günlerinde huzurla sınava girebilmeleri için tüm hemşehrilerimizin gerekli hassasiyeti göstereceğine inanıyoruz. Sınava girecek öğrencilerimize başarılar diliyoruz" denildi. - ÇORUM