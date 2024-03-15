Çorum Belediyesi Ramazan Ayında Fırınlara Denetim Yapıyor - Son Dakika
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Çorum Belediyesi Ramazan Ayında Fırınlara Denetim Yapıyor

Çorum Belediyesi Ramazan Ayında Fırınlara Denetim Yapıyor

Çorum Belediyesi zabıta ekipleri, Ramazan ayında fırınlara yönelik denetimlerini artırdı. Vatandaşların güvenli gıdaya ulaşabilmesi için denetim yapan ekipler, hijyen ve gramaj kontrolü yaptı.

15.03.2024 17:21  Güncelleme: 17:26
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Çorum Belediyesi zabıta ekipleri, Ramazan ayında fırınlara yönelik denetimlerini artırdı. Vatandaşların güvenli gıdaya ulaşabilmesi için denetim yapan ekipler, hijyen ve gramaj kontrolü yaptı.

Ramazan ayı dolayısıyla ekmek üretimi yapan fırınlar başta olmak üzere ekmek ve pide imalathanelerine yönelik denetimlerini yoğunlaştıran Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, fiyat tarifesi, gramaj, hijyen kuralları ve maske konusunda işletmeleri denetledi. Zabıta ekipleri, ekmek ve unlu mamul satışı yapan iş yerlerinde iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı kontrolleri, ekmek ve pidelerin gramaj kontrolleri, un depolama ve ekmek imalat yerlerinde çalışan personelin kılık kıyafetinin uygunluğu ile hijyen şartlarının sağlanması gibi kontrol gerçekleştiriyor. Denetimlerde görülen eksikliklerin giderilmesi konusunda iş yeri sahiplerine süre verilirken, verilen süre sonunda eksikliklerin giderilmemesi durumunda Zabıta Yönetmeliği ve Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince cezai işlem uygulanıyor.

Halkın sağlığını ve çıkarlarını önemsediklerini belirten Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, denetimlerin Ramazan ayı boyunca sıklıkla devam edeceğini söyledi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Çorum Belediyesi, Zabıta, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çorum Belediyesi Ramazan Ayında Fırınlara Denetim Yapıyor - Son Dakika

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