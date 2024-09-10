Çorum Belediyesi, şiddet gören 13 yaşındaki Rami\'ye yardım eli uzattı

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Çorum Belediyesi ekipleri, şiddet görüntüleriyle sosyal medyada gündem olan 13 yaşındaki Rami için harekete geçti.

Sosyal Medyada infial oluşturan şiddet görüntülerin ardından Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'ın talimatıyla Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ekipleri Çorum'da yaşayan yabancı uyruklu aileye ulaştı. 13 yaşındaki Rami'nin babası Alaa Essa Younus, annesi ve kardeşleriyle görüşen Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Aykut Yağlı, aileye gereken desteği vereceklerini iletti.

Çöpten atık kağıt ve plastik toplarken şiddete maruz kalan Rami için Emniyet Müdürlüğü ekipleri de çalışma başlattı. Rami, Çocuk Şubesi ekiplerine teslim edilirken olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan sosyal medyada anne ve babası olmadığı ifade edilen Rami'nin anne, baba ve 3 kardeşinin olduğu anlaşıldı.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Şiddet görüntüleri ile sosyal medyada gündem olan 13 yaşındaki Rami için harekete geçtik. Ailemizi evinde ziyaret ederek yardımlarımızı ulaştırdık. Çorum, iyi insanlar ve güzellikler diyarıdır. Çorum'un kötülükle anılmasını sineye çekemeyiz. Bizler, bu şehrin güzelliklerini tüm dünyaya göstermeye çalışırken kendini bilmez, akıl ve vicdandan yoksun birilerinin kardeşlik ve barışın sembolü olan bu güzel şehre kara çalmaya çalışmasına müsaade edemeyiz" şeklinde konuştu. - ÇORUM