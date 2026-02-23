Çorum'dan Yermük'e İftar Sofrası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çorum'dan Yermük'e İftar Sofrası

Çorum\'dan Yermük\'e İftar Sofrası
23.02.2026 13:03  Güncelleme: 13:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum Belediyesi, Ramazan ayının bereketini savaşın izlerini taşıyan Suriye'ye taşıdı.

Çorum Belediyesi, Ramazan ayının bereketini savaşın izlerini taşıyan Suriye'ye taşıdı. Çorumlu hayırseverlerin destekleriyle Yermük'te kurulan iftar sofralarında kardeşlik ve dayanışma duyguları paylaşıldı.

Ramazan ayı kapsamında sosyal dayanışma faaliyetlerini sürdüren Çorum Belediyesi, bu yıl iftar sofralarını Suriye'nin Yermük bölgesine taşıdı. Zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren Yermük halkı için kurulan iftar sofralarında, Ramazan'ın paylaşma ve kardeşlik ruhu hep birlikte yaşandı. İftar programına Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da katıldı. İftar öncesi ve sonrasında bölge halkıyla yakından ilgilenen Başkan Aşgın, Çorum'dan Yermük'e uzanan gönül köprüsünün kendileri için büyük anlam taşıdığını ifade etti.

Ramazan ayının birlik, beraberlik ve merhamet ayı olduğuna dikkat çeken Başkan Aşgın, Suriye halkıyla aynı sofrada buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Programda yaptığı konuşmada Başkan Aşgın, Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını da Yermük halkına iletti.

Suriye'de yaşanan insanlık dramına da değinen Aşgın, "Her zaman Suriyeli, Gazzeli kardeşlerimizin yanında olmaya gayret gösterdik, bundan sonra da yanlarında olmaya devam edeceğiz. Esed rejiminin kendi halkına yaptığı zulmün izlerini burada görmek bizleri derinden üzdü. Yıkılmış şehirler, yaşanan acılar hepimizin yüreğini sızlatıyor" dedi.

Başkan Aşgın, zulmün hiçbir zaman kalıcı olmadığını belirterek, "Tarih boyunca firavunlar, nemrutlar olmuştur ama kazananlar her zaman inananlar olmuştur. Zalimler kaybedecek, inananlar mutlaka kazanacaktır" ifadelerini kullandı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Çorum Belediyesi, Suriye, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çorum'dan Yermük'e İftar Sofrası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çilem Sağlam’ın Fedakarlığı Çilem Sağlam'ın Fedakarlığı
TBMM’ye çok konuşulacak yeni isim önerisi TBMM'ye çok konuşulacak yeni isim önerisi
Çatalca’da eşini öldüren adamın kaçma anı ortaya çıktı Çatalca'da eşini öldüren adamın kaçma anı ortaya çıktı
Mahkemede erken doğum alarmı: Hamile şüpheli hastaneye kaldırıldı Mahkemede erken doğum alarmı: Hamile şüpheli hastaneye kaldırıldı
Durmak bilmiyor Yaşın sadece bir sayı olduğunu ispat eden adam: Edin Dzeko Durmak bilmiyor! Yaşın sadece bir sayı olduğunu ispat eden adam: Edin Dzeko
Çocuklar için yas kitabı yazan kadın, eşini öldürmekle yargılanıyor Çocuklar için yas kitabı yazan kadın, eşini öldürmekle yargılanıyor

14:27
Ozan Kabak’tan beklenmedik başvuru
Ozan Kabak'tan beklenmedik başvuru
14:13
Dick Advocaat, Dünya Kupası’na götürerek ülke tarihine geçtiği takımdan istifa etti
Dick Advocaat, Dünya Kupası'na götürerek ülke tarihine geçtiği takımdan istifa etti
13:52
Harita üzerinden uyardı: 250 km’lik fayda hareketlilik var, 6 Şubat depremi gibi olabilir
Harita üzerinden uyardı: 250 km'lik fayda hareketlilik var, 6 Şubat depremi gibi olabilir
13:33
Ağzından çıkan cümlenin bedeli ağır oldu Tek tek bulup öldürdüler
Ağzından çıkan cümlenin bedeli ağır oldu! Tek tek bulup öldürdüler
13:32
Yoksa bu yüzden mi oynamıyor Osimhen hakkında bomba iddia
Yoksa bu yüzden mi oynamıyor? Osimhen hakkında bomba iddia
13:10
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ’’Başını ezelim’’ dediği tehlike: 90 dakikada 1 milyon kaybetti
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Başını ezelim'' dediği tehlike: 90 dakikada 1 milyon kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2026 14:36:34. #.0.5#
SON DAKİKA: Çorum'dan Yermük'e İftar Sofrası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.