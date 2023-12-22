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Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Dilencilere Operasyon Düzenledi - Son Dakika
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Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Dilencilere Operasyon Düzenledi

Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezindeki cami ve ana caddelerde dilencilere yönelik çalışmalarını sürdürerek, çocukları da kullanarak duygu sömürüsüyle para toplamaya çalışan dilencileri tek tek topladı. 'Beyaz Mendil' operasyonunda çok sayıda dilenci hakkında yasal işlem yapıldı ve üzerlerinden çıkan paralara el konuldu.

Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Dilencilere Operasyon Düzenledi
22.12.2023 - 16:49,  Güncelleme: 16:52
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Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, dilencilere yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. "Beyaz Mendil" operasyonunda çok sayıda dilenci hakkında işlem yapıldı.

Şehir merkezindeki cami ve ana caddelerde dilencilere yönelik çalışmalarını sürdüren zabıta ekipleri, çocukları da kullanarak duygu sömürüsüyle para toplamaya çalışan dilencileri tek tek topladı.

Kentte özellikle Cuma günleri camileri mesken tutan dilencilere karşı "Beyaz mendil" operasyonu düzenleyen zabıta ekipleri, Kabahatler Kanunu kapsamında yasal işlem yaptı. Dilencilerin üzerinden çıkan paralara da el koyan zabıta ekipleri vatandaşlardan dilencilere para vermemelerini istedi. - ÇORUM

Kaynak: İHA
YORUMLAR

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