Çorum buz kesti, Millet Bahçesi'ndeki gölet dondu - Son Dakika

Çorum buz kesti, Millet Bahçesi'ndeki gölet dondu

Beyaz örtüyle kaplanan Çorum Millet Bahçesi'nde kartpostallık manzaralar

ÇORUM - Çorum'da bulunan Millet Bahçesi'ndeki göletin yüzeyi buzla kaplandı. Kartpostallık görüntülerin ortaya çıktığı Millet Bahçesi havadan görüntülendi.

Çorum'da son günlerde etkili olan kar yağışı yerini dondurucu soğuklara bıraktı. Hava sıcaklığının sıfırın altına 12 dereceye kadar düştüğü kentte, bulunan süs havuzlarının yanı sıra, Millet Bahçesi'nde bulunan 24 bin metrekarelik gölet de buz tuttu.

Beyaz örtüyle kaplanan Millet Bahçesi'nde kartpostallık manzaralar oluştu. Eşsiz bir görünüme kavuşan Millet Bahçesi'ndeki manzara görenleri kendisine hayran bıraktı. Mest eden görüntülerin ortaya çıktığı Millet Bahçesi drone ile havadan görüntülendi.