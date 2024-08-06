Çorum\'da 100 yaşına giren Dr. Rıfat Patır için doğum günü kutlaması yapıldı

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Çorum'da 1949 yılında başladığı hekimlik hayatı boyunca insanların sevgi ve saygısını kazanan Dr. Rıfat Patır, 100 yaşına girdi.

Çorum Belediyesi tarafından bir asrı geride bırakan Dr. Rıfat Patır için tarihi Velipaşa Hanı'nda doğum günü pastası kesildi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Dr. Rıfat Patır'ın Çorum için büyük bir değer olduğunu belirterek, "Çorum sadece toz değil, toprak değil. Çorum aynı zamanda bir aşk ve Rıfat Patır demek. Eğer şehrimize bu değerleri, mimarisiyle, sanatıyla bakmazsak, kültürüyle, yaşanmışlıklarıyla bakmazsak yarım bakıyoruz demektir. Biz bu şehre aşkla bakıyoruz. Bir kez daha diyoruz ki Çorum demek Rıfat Patır demek" dedi.

Gösterilen ilgiye teşekkür eden Dr. Rıfat Patır ise, "Gösterilen ilgiye layık olmak için çok çalıştım. 75 yıldır bu şehir benim evim gibiydi. Her şahıs benim annem, kardeşim, ağabeyim gibiydi. Herkese teşekkür ederim" dedi.

Konuşmaların ardından Dr. Rıfat Patır için hazırlanan doğum günü pastası kesildi. Başkan Aşgın ve Patıroğlu daha sonra Velipaşa Hanı içerisinde oluşturulan Dr. Rıfat Patıroğlu bölümünü gezdi. - ÇORUM