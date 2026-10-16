Çorum\'da 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Günü\'nde farkındalık yürüyüşü yapıldı

Çorum'da 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Günü'nde farkındalık yürüyüşü yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çorum'da 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Görme Engelliler ve Güvenlik Günü dolayısıyla farkındalık yürüyüşü yapıldı. Kadeş Barış Meydanı'ndan Saat Kulesi'ne kadar beyaz bastonlarla ilerleyen katılımcılar erişilebilirlik mesajı verdi, etkinliğe protokol üyeleri de katıldı.
Çorum'da, 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Görme Engelliler ve Güvenlik Günü dolayısıyla engelli bireylerin günlük yaşamda karşılaştıkları sorunlara dikkat çekmek amacıyla farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi.
Çorum'da 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Görme Engelliler ve Güvenlik Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Görme engelli bireylerin toplumsal hayatta yaşadığı zorluklara dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla bir araya gelen vatandaşlar, ellerindeki beyaz bastonlarıyla yürüdü.
Kadeş Barış Meydanı'ndan başlayan yürüyüş, tarihi Saat Kulesi'ne kadar sürdü. Ellerinde beyaz bastonlarıyla caddelerde ilerleyen katılımcılar erişilebilirlik mesajı verdi. Protokol üyelerinin de katıldığı etkinlik, Saat Kulesi önünde sona erdi.
Kaynak: İHA
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