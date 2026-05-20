Konser alanında gençlik coşkusu

Çorum'da 19 Mayıs kutlamaları kapsamında düzenlenen konserle, binlerce vatandaş müzik dolu bir gece yaşadı.

Çorum Belediyesi tarafından düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları, Emre Fel konseriyle müzik dolu bir geceye dönüştü. Konser alanını dolduran binlerce vatandaş, sanatçıyı alkışlar eşliğinde karşıladı. Sahneye enerjik bir giriş yapan sanatçı, eserlerini Çorumlular için seslendirdi. Gençler, sanatçının şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti. Gecenin en renkli anları ise cep telefonu ışıklarıyla yaşandı.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, etkinliğin 19 Mayıs vesilesiyle düzenlendiğini belirterek, "Bu milletin sizin gibi gençleri olduğu sürece hiç kimsenin buna gücü yetmeyecek. Türk yurdu, ebedi Türk yurdu olarak ay yıldızlı al bayrağımızın gölgesinde; Anadolu'muzda, Türkiye'mizde tüm mazlumlara umut olarak Allah'ın izniyle özgürce yaşayacağız" dedi. - ÇORUM