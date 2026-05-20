Konser alanında gençlik coşkusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Konser alanında gençlik coşkusu

Konser alanında gençlik coşkusu
20.05.2026 23:52  Güncelleme: 00:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen Emre Fel konserinde binlerce vatandaş müzik dolu bir gece yaşadı. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, etkinlikte gençlere hitaben umut dolu mesajlar verdi.

Çorum'da 19 Mayıs kutlamaları kapsamında düzenlenen konserle, binlerce vatandaş müzik dolu bir gece yaşadı.

Çorum Belediyesi tarafından düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları, Emre Fel konseriyle müzik dolu bir geceye dönüştü. Konser alanını dolduran binlerce vatandaş, sanatçıyı alkışlar eşliğinde karşıladı. Sahneye enerjik bir giriş yapan sanatçı, eserlerini Çorumlular için seslendirdi. Gençler, sanatçının şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti. Gecenin en renkli anları ise cep telefonu ışıklarıyla yaşandı.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, etkinliğin 19 Mayıs vesilesiyle düzenlendiğini belirterek, "Bu milletin sizin gibi gençleri olduğu sürece hiç kimsenin buna gücü yetmeyecek. Türk yurdu, ebedi Türk yurdu olarak ay yıldızlı al bayrağımızın gölgesinde; Anadolu'muzda, Türkiye'mizde tüm mazlumlara umut olarak Allah'ın izniyle özgürce yaşayacağız" dedi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, Müzik, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Konser alanında gençlik coşkusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cami önünde başından vurulmuş halde ölü bulundu Cami önünde başından vurulmuş halde ölü bulundu
ABD Senatosu, Trump’ın İran’a saldırılarını kısıtlayan “savaş yetkileri“ tasarısını kabul etti ABD Senatosu, Trump'ın İran'a saldırılarını kısıtlayan "savaş yetkileri" tasarısını kabul etti
Putin-Şi görüşmesi başladı Masada 40 anlaşma var Putin-Şi görüşmesi başladı! Masada 40 anlaşma var
Erdoğan’dan “Dünya Kupası’nda sürpriz yapabiliriz“ diyen Bakan Bak’a: Kazanacağız diyeceksin Erdoğan'dan "Dünya Kupası'nda sürpriz yapabiliriz" diyen Bakan Bak'a: Kazanacağız diyeceksin
Çin üniforması giydirdiler Hint ordusundan dikkat çeken tatbikat Çin üniforması giydirdiler! Hint ordusundan dikkat çeken tatbikat
Çin’i sel vurdu 21 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi kayıp Çin'i sel vurdu! 21 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi kayıp

23:50
İstanbul’daki dev finalde 3 gol Aston Villa, UEFA Avrupa Ligi şampiyonu
İstanbul'daki dev finalde 3 gol! Aston Villa, UEFA Avrupa Ligi şampiyonu
23:17
MHP’li vekil Baki Ersoy, iki kulübün ismini verdi: Küme düşmeleri gerekiyor
MHP'li vekil Baki Ersoy, iki kulübün ismini verdi: Küme düşmeleri gerekiyor
23:12
Kılıçdaroğlu’na Özel’den yanıt geldi: Benim laflarım, sarayda mermer olana
Kılıçdaroğlu'na Özel'den yanıt geldi: Benim laflarım, sarayda mermer olana
22:17
Cansız bedeni doğal gaz borusuna asılı halde bulundu
Cansız bedeni doğal gaz borusuna asılı halde bulundu
21:22
Sürpriz telefon görüşmesi Trump: Erdoğan çok iyi bir müttefik
Sürpriz telefon görüşmesi! Trump: Erdoğan çok iyi bir müttefik
20:48
10 yıl önce öldürülen Ayşen’i boşandığı eşi öldürmüş
10 yıl önce öldürülen Ayşen'i boşandığı eşi öldürmüş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2026 00:30:52. #7.13#
SON DAKİKA: Konser alanında gençlik coşkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.