Çorum’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı büyük coşkuyla kutlandı - Son Dakika
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Çorum’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı büyük coşkuyla kutlandı

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Çorum’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı büyük coşkuyla kutlandı
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Çorum’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı büyük coşkuyla kutlandı
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Çorum’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, düzenlenen törende vatandaşlar tarafından coşkuyla kutlandı.

Çorum'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, düzenlenen törende vatandaşlar tarafından coşkuyla kutlandı.

Çorum'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Çorum Valisi Ali Çalgan, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve Garnizon Komutanı Mühimmat Albay Ethem Nevzat Aksoy, vatandaşların bayramını kutladı. Programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajı okundu. Vali Ali Çalgan'ın günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı konuşmanın ardından, Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı tarafından gösteri sergilendi. Komandoların gösterisi vatandaşlardan büyük alkış aldı. Daha sonra törende öğrenciler tarafından şiirler okundu, taekwondo gösterisi ile özel öğrencilerin sergilediği halkoyunları gösterileri sahnelendi. Çorum Belediyesi Mehter Takımı ve Bando Grubu'nun seslendirdiği marşların ardından, tören geçişi gerçekleştirildi.

"Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun"

Düzenlen programda günün anlam ve önemini ifade eden konuşma yapan Çorum Valisi Ali Çalgan, "Bugün burada yalnız bir yönetim biçiminin ilan edilişini değil, bir milletin yeniden doğuşunu, bağımsızlığına sahip çıkışını, kendi geleceğini kendi iradesiyle belirleyişini ve aydınlık yarınlara olan inancını kutlamak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun" dedi.

Kaynak: İHA
Cumhuriyet BayramıÇorumYerelSon Dakika

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