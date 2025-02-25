Çorum'da 71 Kadın Ressamın Eserleri Sanatseverlerle Buluştu - Son Dakika
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Çorum'da 71 Kadın Ressamın Eserleri Sanatseverlerle Buluştu

Çorum Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Puduhepa Kadın Kültür Günleri kapsamında açılan sergide, 71 kadın ressamın eserlerine yoğun ilgi gösterildi. Sergideki eserlerin her biri ayrı değer taşıyor ve kadınların yetenekleri gözler önüne seriliyor.

25.02.2025 19:45
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Çorum'da 71 kadın ressamın sergilenen 71 eserine vatandaşlardan yoğun ilgi

ÇORUM - Çorum Belediyesi tarafından düzenlenen "2. Puduhepa Kadın Kültür Günleri" çerçevesinde açılan sergide, 71 kadın ressamın hazırladığı eserler sanatseverlerden büyük ilgi gördü.

Çorum Belediyesi tarafından bu yıl 2'ncisi gerçekleştirilen Puduhepa Kadın Kültür Günleri çerçevesinde, 71 kadın ressamın farklı türlerde hazırladığı 71 eser sanat severlerin beğenisine sunuldu. Çorum Belediyesi Sanat Galerisi'nde açılan "Çorumlu Ressam Kadınlar Resim Sergisi"nde birbirinden farklı tekniklerle hazırlanan eserler yer aldı. Sergiyi ziyaret eden vatandaşlar, eserlere büyük ilgi gösterdi.

"Bu, her şehre nasip olacak bir nitelik değil"

Serginin açılış töreninde konuşan Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, kadınların toplumun en güzel resmi olduğunu vurgulayarak, "Şehirlerimiz güzelse kadınlarımız da güzel. Şehirlerimiz daha yaşanabilir hale geliyorsa, bunu yapanların arkasında hep mutlaka annelerimiz, eşlerimiz, kadınlarımız var" dedi.

Sergide yer alan eserlerin her birinin ayrı bir değer taşıdığını belirten Aşgın, "71 ressamın hepsi kadın ve hepsi Çorum'dan. Bu, her şehre nasip olacak bir nitelik değil" diye konuştu.

Ressam Nilgün Ayşecik Çevik ise kadınların duygularını farklı teknikler kullanarak eserlerine yansıttığını dile getirdi. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından, Vali Ali Çalgan'ın eşi Halide Çalgan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, eşi Feyza Aşgın ve davetliler sergideki eserleri inceledi.

Serginin 28 Şubat tarihine kadar ziyaret edilebileceği belirtildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çorum'da 71 Kadın Ressamın Eserleri Sanatseverlerle Buluştu - Son Dakika

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