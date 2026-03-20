Çorum\'da bayramlaşma törenine yoğun katılım

Üye Girişi
Son Dakika Logo

20.03.2026 15:25  Güncelleme: 15:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'da, Ramazan Bayramı'nın birinci gününde düzenlenen geleneksel bayramlaşma töreni, Tarihi Veli Paşa Hanı önünde yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Vali Ali Çalgan ve Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, vatandaşlarla bayramlaşarak barış ve huzur dileklerinde bulundu.

Çorum Valiliği ve Çorum Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel bayramlaşma töreni, Ramazan Bayramı'nın birinci gününde Tarihi Veli Paşa Hanı önünde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Program, Akşemseddin Camisi imamı Sefa Kırcı'nın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından protokol üyeleri günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yaptı.

Vatandaşlarla tek tek bayramlaşan Vali Ali Çalgan ile Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, vatandaşların bayramını tebrik etti.

Vali Çalgan, bayramın barış, huzur ve kardeşliğe vesile olmasını temenni ederek, "Bu noktada hepimize büyük görevler düşüyor" dedi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ise tüm İslam coğrafyasında huzurun hakim olması temennisinde bulunarak, mazlumların da bayramı bayram gibi yaşayabilmesi için dua etti.

Çeşitli ikramların sunulduğu program, hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi. Bayramlaşma programına AK Parti Milletvekili Yusuf Ahlatçı, CHP Milletvekili Mehmet Tahtasız ve il protokolü katıldı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Halil İbrahim Aşgın, Ramazan Bayramı, Yerel Haberler, Ali Çalgan, Çorum, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2026 16:24:06. #.0.5#
SON DAKİKA: Çorum'da bayramlaşma törenine yoğun katılım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.