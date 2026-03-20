Çorum\'da bayramlaşma törenine yoğun katılım

Çorum'da düzenlenen bayramlaşma töreni, Tarihi Veli Paşa Hanı önünde yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Çorum Valiliği ve Çorum Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel bayramlaşma töreni, Ramazan Bayramı'nın birinci gününde Tarihi Veli Paşa Hanı önünde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Program, Akşemseddin Camisi imamı Sefa Kırcı'nın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından protokol üyeleri günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yaptı.

Vatandaşlarla tek tek bayramlaşan Vali Ali Çalgan ile Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, vatandaşların bayramını tebrik etti.

Vali Çalgan, bayramın barış, huzur ve kardeşliğe vesile olmasını temenni ederek, "Bu noktada hepimize büyük görevler düşüyor" dedi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ise tüm İslam coğrafyasında huzurun hakim olması temennisinde bulunarak, mazlumların da bayramı bayram gibi yaşayabilmesi için dua etti.

Çeşitli ikramların sunulduğu program, hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi. Bayramlaşma programına AK Parti Milletvekili Yusuf Ahlatçı, CHP Milletvekili Mehmet Tahtasız ve il protokolü katıldı. - ÇORUM