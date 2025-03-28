Çorum\'da Beyaz Mendil Operasyonu: Dilencilerin Sakladığı Paralar Ele Geçirildi

Çorum'da "beyaz mendil operasyonu"nda dilencilerin çoraplarına sakladığı paralar ortaya çıkarıldı, kaçma anları ise kameraya yansıdı.

Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bayram öncesinde vatandaşların manevi duygularını istismar ederek para toplayan dilencilere karşı denetimlerini artırdı. Dilencilere yönelik, "beyaz mendil operasyonu" adıyla çalışma yapıldı. Yakalanan dilencilerin üzerlerinde yapılan aramalarda, çorapların içine gizlenmiş halde para ele geçirildi. Zabıta ekipleri, yakalanan dilencilerin kaçma girişimlerini de anbean kaydetti. Görüntülerde bazı dilencilerin paraları gizlemeye çalıştığı, bazıların ise zabıtaları fark eder etmez kaçmaya çalıştığı anlar dikkat çekti. Toplanan paralar tutanakla kayıt altına alınırken, dilencilere Kabahatler Kanunu kapsamında idari işlem uygulandı.

Zabıta Müdürü İrfan Göyhan, vatandaşların bu tür kişilere itibar etmemeleri gerektiğini belirterek, denetimlerin aralıksız süreceğini vurguladı. - ÇORUM