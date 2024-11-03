Çorum'da Doğal Gaz Patlaması: 1 Ölü, 16 Yaralı

Yerel

(ÇORUM) - Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı, kentte bir binada meydana gelen doğal gaz kaynaklı patlamada 1 kişinin öldüğünü, 16 kişinin yaralandığı belirterek, patlamayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığınca, kentte bir binada meydana gelen patlamaya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hilal Apartmanı isimli binada meydana gelen patlamada 1 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetmiş 16 vatandaşımız yaralanmıştır. İlk belirlemelere göre doğal gaz patlaması olduğu değerlendirilmekte. Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca adli soruşturma başlatılmış olup olayı tüm yönleriyle incelenmekte. Sorumluluğu olan kişi ve kişiler hakkında adli yönden gereğinin en kısa sürede yapılacağı hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur."