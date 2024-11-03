Çorum'da Doğal Gaz Patlaması: 1 Ölü, 33 Yaralı - Son Dakika
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Yerel

Çorum'da Doğal Gaz Patlaması: 1 Ölü, 33 Yaralı

Çorum'da bir binanın üçüncü katında meydana gelen doğal gaz patlamasında bir kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı. Olay sonrası bölgeye acil ekipler sevk edildi ve yaralıların tedavisine başlandı.

03.11.2024 22:57  Güncelleme: 23:53
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Haber: Erkan Karaca

(ÇORUM) - Çorum'da beş katlı bir binanın üçüncü katında doğal gazdan kaynaklandığı değerlendirilen ve bir kişinin hayatını kaybettiği 33 kişinin yaralandığı patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Osmancık Caddesi'ndeki bir binada doğal gazdan kaynaklandığı değerlendirilen patlama sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği  33 kişinin de yaralandığı olayın ardından Çorum Valisi Ali Çalgan ve Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın incelemelerinin ardından açıklamalarda bulundu Vali Çalgan şu ifadeleri kullandı:

"Acil ihbar hattımıza gelen bir bilgi ile bir patlama meydana geldiği haberi alınmış. Arkasından ilgili ekiplerimiz itfaiye, sağlık, AFAD ve emniyet eş zamanlı olarak hepsi buraya hareket etmiştir. Bu patlamadan 34 kişi etkilenmiştir. 34 kişiden 1 kişi ne yazık ki hayatını kaybetmiştir. 33 kişi çeşitli oranlarda yaralanmıştır. Bu yaralıların durumunun 3'ünün ağır olduğu bilgisini edindik. Arkasından yapılan ileri tetkikler sonucunda çok şükür hayati tehlikelerinin olmadığı bilgisi verildi. Hali hazırda 11 hemşehrimizin tedavisi devam etmekte, 22 kişinin bir kısmı ayaktan tedavi edilmek suretiyle bir kısmı hastaneye yatmak suretiyle tedavi edilmiş ve gönderilmiştir. İlk belirlemelere göre patlamanın sebebinin doğalgaz olduğu tespiti değerlendirmesi yapılmıştır. Her türlü araştırma her türlü inceleme yapılmaktadır."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Çorum'da Doğal Gaz Patlaması: 1 Ölü, 33 Yaralı - Son Dakika

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