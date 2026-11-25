Haber: Erkan KARACA

(ÇORUM) - Çorum'da boşanma aşamasındaki eşi Esin Özdemir'i üç çocuğunun gözü önünde tabancayla vurarak öldüren Gökhan Özdemir, polisin teslim olması yönündeki çabaları sürerken yaklaşık 11 saat sonra başına tabancayla ateş etti. Ağır yaralanan Gökhan Özdemir hastaneye kaldırıldı.

Çamlık Caddesi'ndeki bir apartman dairesinde silah sesi duyulması üzerine bulunulan ihbarın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, Gökhan Özdemir'in (44), boşanma aşamasındaki eşi Esin Özdemir'i (42) çocukları evde bulunduğu sırada tabancayla vurarak öldürdüğünü anladı.

Eşini öldürdükten sonra kendisini evin içine kilitleyen ve polisin içeri girmesine izin vermeyen Gökhan Özdemir'in teslim olması için ikna çalışması başlatıldı.

Gökhan Özdemir, saat 05.00 sıralarında eşini öldürdüğü tabancayla başına ateş etti. Ağır yaralanan Özdemir'e sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Şüpheli, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Özel sektörde mühendis olarak çalıştığı öğrenilen Gökhan Özdemir ile hayatını kaybeden Esin Özdemir'in yaklaşık 20 yıllık evli oldukları belirtildi.