Çorum'da Gazze eyleminde konuşan Yazıcı, Batı'ya boykot çağrısını yineledi - Son Dakika
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Çorum'da Gazze eyleminde konuşan Yazıcı, Batı'ya boykot çağrısını yineledi

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Çorum\'da Gazze eyleminde konuşan Yazıcı, Batı\'ya boykot çağrısını yineledi
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İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye yönelik saldırıları, Çorum Valiliği önünde toplanan vatandaşlarca protesto edildi. Çorum Filistin Platformu öncülüğündeki eylemde sözcü Necat Yazıcı, Batı'nın insan hakları anlayışını eleştirerek boykot çağrısını yineledi.

Haber: Erkan KARACA

(ÇORUM) - İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye yönelik saldırıları Çorum'da protesto edildi.

Çorum Filistin Platformu öncülüğünde Çorum Valiliği önünde bir araya gelen vatandaşlar, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği saldırılara tepki gösterdi. Protestocular, Gazi Caddesi'nden Hürriyet Meydanı'na kadar sloganlar eşliğinde yürüdü.

Eylemde konuşan Çorum Filistin Platformu Sözcüsü Necat Yazıcı, Batı'nın insan hakları anlayışını eleştirdi.

Yazıcı, "Artık anlaşılmıştır ki Batının insan hakları derken kastettiği insanlar bizler değiliz. Amerika ve Avrupa'nın temsil ettiği Batı. Bundan böyle bizim için sadece bir yalanlar dünyasıdır. Dünyanın son iki yüzyılı Batılı sömürgecilerin insanlığa yaşattığı trajedilerin ve soykırımların tarihi olmuştur" dedi.

Gazze'den İsrail'e yönelik 7 Ekim 2023'teki Aksa Tufanı'ndan bu yana üç yıl geçtiğini belirten Yazıcı, "Her güne 100 masum kurban vermişiz. Resmi rakamlar bile 80 bine dayanmış ancak. Biz dahil hiç kimse o enkazın altında artık kaç tane çocuk var, kadın var, yaşlı var, bebe var, kimse bilmiyor" ifadelerini kullandı.

Saldırıların yalnızca silahlı unsurlara yönelik olmadığını savunan Yazıcı, okullar, camiler ve hastanelerin de saldırılardan zarar gördüğünü söyledi.

Yazıcı, "Öyle çirkin bir saldırı ki sadece silahlı unsurlara yönelmiş değil. Hatta bilakis tamamen sivil unsurlara yönelik bir saldırı söz konusu. Okullar, camiler, hastaneler, bunların her birisi bu saldırıdan bir yara almış" dedi.

Gazze'deki sivillerin hedef alındığını belirten Yazıcı, "Kadınlara, çocuklara, yaşlılara, hastalara, yeni doğan bebelere dahi acımamış Siyonist katil" ifadelerini kullandı.

"BOYKOTA SONUNA KADAR DEVAM EDECEĞİZ"

Küresel vicdanın canlı tutulması gerektiğini belirten Yazıcı, boykot çağrısını yineledi.

Yazıcı, "Uyanan küresel vicdanı canlı tutacak ve sonuna kadar boykota devam edeceğiz. Burada yalnızca iktisadi bir boykottan bahsettiğimiz sanılmasın. Birkaç yüz yıldır maruz kaldığımız Batılı her şeye, Batılı her yalana, Batılı tüm aldatmalara, Batılı tüm güzellemelere karşı da bir boykot. Siyaseten boykot, kültürel açıdan boykot, sanatsal alanda boykot ancak böyle olursa yaptıklarımız anlamlı olacak" diye konuştu.

Gazze'de saldırıların devam ettiğini savunan Yazıcı, "Anlaşma var diye soykırım durmuş değil. Kitleler, sosyal medya aracılığıyla ve devletlerin gücüyle manipüle ediliyor. Mesele bitti yanılgısı oluşturuluyor. Oysa Gazze'de hala açlık var. Gazze'de hala yokluk var. Gazze'de hala soykırım var" dedi.

Kaynak: ANKA
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