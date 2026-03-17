Çorum'da binlerce kişi ilahi ve ezgilerle golu gecede bir araya geldi - Son Dakika
Çorum'da binlerce kişi ilahi ve ezgilerle golu gecede bir araya geldi

Çorum\'da binlerce kişi ilahi ve ezgilerle golu gecede bir araya geldi
17.03.2026 16:57  Güncelleme: 16:58
Çorum Belediyesi, Ramazan ayı boyunca düzenlediği Geleneksel 'Ramazan Akşamları' etkinliklerini büyük bir coşku ile tamamladı. Final programında sanatçı Fadıl Aydın sahne alarak ilahi ezgiler seslendirdi. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, sanatçıyı tebrik ederken, etkinliğin manevi atmosferine vurgu yaptı.

Çorum Belediyesi'nin Ramazan ayı boyunca düzenlediği ve şehre manevi bir atmosfer kazandıran Geleneksel "Ramazan Akşamları" etkinlikleri, final programıyla yoğun katılım ve büyük coşku eşliğinde sona erdi.

On bir ayın sultanı olan Ramazan ayının sona gelinmesiyle birlikte Çorum Belediyesi'nin düzenlediği "Ramazan Akşamları" etkinlikleri yoğun katılımla sona erdi. Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen gece, Aziz Mahmut Hüdayi Camii İmam-Hatibi Fatih Kılıçoğlu'nun Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Gecede, "Ey Sevgili" eseriyle geniş kitlelerce tanınan sanatçı Fadıl Aydın sahne aldı. Sanatçı, konser boyunca birbirinden güzel ilahi ve ezgiler seslendirerek salonu dolduran vatandaşlara duygu dolu anlar yaşattı. Sanatçının performansı katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı. Gecenin sonunda Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın sanatçı Fadıl Aydın'a çiçek ve hediye takdiminde bulunurken programa Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ile çok sayıda katılım sağlandı.

Gecenin sonunda bir konuşma yapan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Sanatın Allah'ın razı olduğu ortamlarda da yapılacağını bize gösteren Fadıl Aydın gibi tüm kardeşlerimden Allah razı olsun. Rabbim sayılarını artırsın. En güzel ilahileri, en güzel ezgileri söylesinler. Ümmetin çocukları, yavrularımız, anneleri ve babaları onlara eşlik etsin. Bu mutluluk, bu huzur, bu güzellik inşallah dünyayı aydınlatsın, bütün mazlumlara umut olsun." dedi.

Konuşmasında İslam coğrafyasına da değinen Aşgın, "Tüm mazlum coğrafyaların güldüğü; Gazze'de, Filistin'de, Doğu Türkistan'da böyle gecelerin düzenlendiği günleri Rabbim bizlere göstersin" diye konuştu. - ÇORUM

Son Dakika Yerel Çorum'da binlerce kişi ilahi ve ezgilerle golu gecede bir araya geldi - Son Dakika

Avusturya’da Türk ailenin kapısına domuz kafası bırakıldı Avusturya'da Türk ailenin kapısına domuz kafası bırakıldı
Hürmüz Boğazı’ndan ’’İran’a ait olmayan’’ ilk ham petrol tankeri geçti Hürmüz Boğazı'ndan ''İran'a ait olmayan'' ilk ham petrol tankeri geçti
Eski güvenlik şefinden Sara Netanyahu’ya hırsızlık suçlaması Eski güvenlik şefinden Sara Netanyahu'ya hırsızlık suçlaması
Dünya Hürmüz’ü konuşurken, Lavrov başka bir yeri işaret etti: Kimse burası için endişelenmiyor Dünya Hürmüz'ü konuşurken, Lavrov başka bir yeri işaret etti: Kimse burası için endişelenmiyor
Arkadaşlarıyla sohbet ederken 4 metre yükseklikten düştü Arkadaşlarıyla sohbet ederken 4 metre yükseklikten düştü
Trump: Hark Adası’ndaki her şeyi yok etmemiz bir kelimeme bakar Trump: Hark Adası'ndaki her şeyi yok etmemiz bir kelimeme bakar

16:34
Netanyahu: Laricani’yi öldürdük, İran’da ayaklanma istiyoruz
Netanyahu: Laricani'yi öldürdük, İran'da ayaklanma istiyoruz
16:18
Akın Gürlek’ten Özgür Özel’in mal varlığı iddialarına yanıt: Hepsi hayal ürünü
Akın Gürlek'ten Özgür Özel'in mal varlığı iddialarına yanıt: Hepsi hayal ürünü
16:03
Bir anda yerinden fırladı Rüdiger’den basın toplantısına damga vuran hareket
Bir anda yerinden fırladı! Rüdiger'den basın toplantısına damga vuran hareket
15:45
İran’ın son kozu İşte kıyamet silahı
İran'ın son kozu! İşte kıyamet silahı
15:36
Savaş gittikçe şiddetleniyor: İran, süper ağır sistemleri devreye aldı
Savaş gittikçe şiddetleniyor: İran, süper ağır sistemleri devreye aldı
14:42
Savaş sürerken 2 milyar dolarlık fiyasko Çin, Trump’ı fena enseledi
Savaş sürerken 2 milyar dolarlık fiyasko! Çin, Trump'ı fena enseledi
SON DAKİKA: Çorum'da binlerce kişi ilahi ve ezgilerle golu gecede bir araya geldi - Son Dakika
