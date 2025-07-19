Çorum\'da Geleneksel Toplu Sünnet Şöleni Coşkuyla Kutlandı

Çorum Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel toplu sünnet şöleni, renkli görüntülere sahne oldu. Şölende sünnet olan çocuklar unutulmaz bir gün geçirdi.

Çorum Belediyesi'nin düzenlediği şölenle kentte yaşayan çocuklar toplu sünnet ettirildi. Hıdırlık Türbesi'nde dua edilmesinin ardından sünnet için özel olarak süslenen halk otobüsleri ve araçlarla konvoy oluşturuldu. Şehirde korna sesleri eşliğinde tur atan çocuklar, daha sonra Bedesten'de düzenlenen şölende eğlendi. Palyaço ve sihirbazlık gösterileriyle kahkahalara boğulan çocuklar, müzik eşliğinde oyunlar oynayarak günün tadını çıkardı. Aileler de çocuklarının bu mutlu günündeki coşkusuna ortak oldu.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın yaptığı konuşmada, "Artık erkek çocuk söz konusu olduğunda aile içinde ilk konuşulan konulardan biri mutlaka sünnet olur. 'Acaba ne zaman yaptıralım? Şu yaşta mı, okula başlamadan önce mi, sonra mı? Hangisi daha sağlıklı, küçükken mi büyükken mi' gibi sorular aileyi bir heyecanın içine çeker. Bu süreç hem bir mutluluk hem de bir heyecan vesilesi olur. Şu anda da işte o anlardan birini yaşıyoruz. Yavrumuzun ilk mürüvvetine tanıklık etmenin sevincini Rabbimize hamdederek yaşıyoruz. 'Bugün mü olsun, yarın mı' derken o an geldi çattı. Şimdi yavrularımız, Müslüman olmanın ve Müslüman erkek için önemli bir vecibe olan, aynı zamanda erkekliğe ilk adımı simgeleyen bu özel anı hep birlikte yaşıyorlar" dedi. - ÇORUM