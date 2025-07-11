Çorum'da 'Han Sohbetleri' Etkinliğinde Dr. Ömer Demirbağ Konuştu - Son Dakika
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Çorum'da 'Han Sohbetleri' Etkinliğinde Dr. Ömer Demirbağ Konuştu

Çorum\'da \'Han Sohbetleri\' Etkinliğinde Dr. Ömer Demirbağ Konuştu
11.07.2025 20:08  Güncelleme: 20:10
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Çorum Belediyesi'nin düzenlediği 'Han Sohbetleri' serisinin 8'incisi, yazar-akademisyen Dr. Ömer Demirbağ'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Demirbağ, Gazze zulmü, Yahudilik ve Siyonizm hakkında bilgileri dinleyicilerle paylaştı.

Kültür ve sanat etkinliklerini sürdüren Çorum Belediyesi, vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edilen "han sohbetleri" serisinin 8'incisi Dr. Ömer Demirbağ ile gerçekleştirildi.

Çorum Belediyesi Velipaşa Hanı'nda düzenlenen 'Han Sohbetleri'nin 8'incisi gerçekleştirildi. Etkinliğinin konuğu, son dönemde sosyal medyada sohbet videolarıyla geniş kitlelere ulaşan yazar-akademisyen Dr. Ömer Demirbağ oldu. Demirbağ, alanı dolduran dinleyicilere, "Gazze zulmü, Yahudilik ve Siyonizm konularından bilgiler verdi.

Program sonunda Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Dr. Ömer Demirbağ'a çiçek ve hediye takdim etti. Katılımcılara teşekkür eden Başkan Aşgın, "Kıymetli hocamız Yahudi kimdir, Siyonizm nedir, duru bir şekilde temel noktalarıyla anlatarak bizleri bilgilendirdi kendisine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Programa Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program katılımcılardan gelen soruların cevaplandırılmasıyla sona erdi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Son Dakika

Son Dakika Yerel Çorum'da 'Han Sohbetleri' Etkinliğinde Dr. Ömer Demirbağ Konuştu - Son Dakika

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