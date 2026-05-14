Çorum'da Hortum Hasar Verdi

Haber: Erkan Karaca

(ÇORUM) - Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen hortum, Oyaca ve Kavşut köylerinde hasara yol açtı.

Sungurlu ile Çankırı'nın Kızılırmak ilçesi arasında etkili olan hortum sonrası bölgeye itfaiye, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan ilk belirlemelere göre bazı evlerin çatıları uçarken, çok sayıda ağaç ve elektrik direği devrildi. Hortum nedeniyle iki köyde toplam 4 kişi hafif yaralandı.

Köylerde birçok ev ve altyapıda maddi hasar oluşurken, ekipler tarafından hasar tespit ve temizlik çalışmaları başlatıldı. Barınma ihtiyacı bulunan vatandaşlar için çevredeki güvenli alanlarda gerekli önlemler alındı.

Öte yandan hortumun oluştuğu anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Yaşanan afet, bölgede büyük korku ve paniğe neden oldu.