Çorum\'da Kadın Girişimciden \'Lavanta Kasrı\' Fotoğraf Platosu

Çorum'da bir kadın girişimci eşi ile birlikte yıllardır kurduğu hayalini gerçekleştirerek "Lavanta Kasrı" adlı fotoğraf platosunu hizmete açtı. Baraj kenarında kurulan plato, hem özel gün çekimleri hem de sosyal sorumluluk projeleriyle ön plana çıkmayı amaçlayan girişimci kadın, "Eşimle birlikte evlendiğimiz günden beri böyle bir şeyin hayalini kuruyorduk" dedi.

Çorum'da yaşayan İpek Başaran Hıncal, eğitim ve iş hayatındaki başarılarının ardından girişimciliğe adım attı. Eşiyle birlikte uzun süredir hayalini kurdukları projeyi hayata geçiren Hıncal, Çorum Belediyesi Lavanta Bahçesi'nin yanı başında "Lavanta Kasrı" adını verdikleri özel bir fotoğraf platosu oluşturdu. Eskiden balık lokantası olarak kullanılan alanı dönüştüren çift, yaklaşık iki yıllık çalışmanın ardından plato konseptini tamamladı. Türkiye'nin farklı bölgelerinden esintilerin yer aldığı özel tasarımlarla donatılan mekanda, gelin-damat, nişan, sünnet, mezuniyet gibi birçok özel gün için fotoğraf çekimlerine ev sahipliği yapılıyor. Ayrıca sosyal sorumluluk projelerine de önem verdiklerini ifade eden Hıncal, huzurevi sakinleri ve sevgi evlerindeki çocuklar için de organizasyonlar düzenlemek istediklerini belirtti.

"Görür görmez, Çorumlular için burada bir şeyler yapmak istedik"

Baraj kenarından oluşturdukları Lavanta Kasrı isimli platonun hizmet sürecini ve nereden esinlenerek yaptıklarını anlatan İpek Başaran Hıncal, "Burasını eşimle yaklaşık iki yıl önce aldık. Eskiden burası, Çorumluların da bileceği gibi aslında bir lokantaymış. Balık lokantası olarak hizmet veriyormuş. Burası, barajın kenarında yer alan nadide yerlerden biri. Aldığımız dönemde belediyenin lavanta bahçesiyle yan yana olması dikkatimizi çekti. Görür görmez, Çorumlular için burada bir şeyler yapmak istedik. Yan tarafta gelin ve damat fotoğraf çekimi yapıldığını görünce, eşimle birlikte burayı bir plato haline getirebileceğimizi düşündük" dedi.

Hıncal, "Eşim yıllardır antikaya çok meraklıdır. Bu nedenle burayı, Çorumlulara hizmet verecek bir fotoğraf platosu olarak tasarladık. İsmini 'Lavanta Kasrı' koymamızın sebebi ise, belediyenin yanındaki lavanta bahçesinin çok güzel olmasıdır. Ondan esinlenerek ismine 'Lavanta' kelimesini ekledik. Bağ evimiz suyun kenarında olduğu için yanına 'Kasrı' kelimesini eklemeye karar verdik ve 'Lavanta Kasrı' adını verdik. Yaklaşık bir buçuk yıl boyunca buranın peyzajıyla ilgilendik. Fotoğraf çekimleri için tek tek konseptler oluşturduk. Bu konseptlerde Türkiye'nin farklı bölgelerinden esintiler görebilirsiniz. Her kesime hitap edecek şekilde tasarladık" diye konuştu.

"Böyle bir şeyin hayalini kuruyorduk"

Açık mutfak konseptiyle Çorumlu şeflerin workshop çalışmalarına da ev sahipliği yapmayı planladıklarını belirten Hıncal, "Bir açık mutfak konseptimiz var. Bu alanda hem workshop'lar hem de Çorumlu ya da Çorum'a gönül vermiş şeflerle çekimler yapabileceğimiz bir ortam oluşturduk. Özellikle sosyal sorumluluk projelerinde yer almak ve bu projelere her türlü desteği sunmak istiyoruz. Burayı; gelin-damat, nişan, mezuniyet ve sünnet çekimleri gibi etkinlikler için fotoğraf platosu olarak kullanmanın yanı sıra, Çorumlulara hizmet verecek sosyal sorumluluk projelerine ev sahipliği yapmak amacıyla tasarladık. Eşimle birlikte evlendiğimiz günden beri böyle bir şeyin hayalini kuruyorduk" şeklinde konuştu.

Eşiyle evlendiklerinden itibaren böyle bir yer kurmanın hayalini yaşadıklarını ifade eden Hıncal, "Huzurevinde kalan genç delikanlılarımıza, genç kadınlarımıza zaman zaman burada ev sahipliği yapmak istiyoruz. Uygun görülmesi halinde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün izni doğrultusunda sevgi evlerinde kalan çocuklarımız için de burada güzel organizasyonlar düzenlemek isteriz. Çorum'a ve Çorum halkına küçücük de olsa bir hizmet sunabilirsek bundan büyük mutluluk duyarız. Hep bunu hayal ettik ve inşallah burada hayata geçirmeyi istiyoruz" ifadelerini kullandı. - ÇORUM