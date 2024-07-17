Çorum'da Kapalı Semt Pazarlarında Çadır Kullanımına İzin Verilmeyecek - Son Dakika
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Çorum'da Kapalı Semt Pazarlarında Çadır Kullanımına İzin Verilmeyecek

Çorum\'da Kapalı Semt Pazarlarında Çadır Kullanımına İzin Verilmeyecek

Çorum Belediyesi, kapalı pazarların üzerinde güneş alan kısımların kapatılması için çalışmalara başladı. Çalışma tamamlandığında Cuma Pazarı ve Perşembe Pazarı içerisindeki çadırlar tamamen kaldırılacak.

17.07.2024 18:25  Güncelleme: 18:36
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Çorum'da kapalı semt pazarlarında çadır kullanımına izin verilmeyecek. Çorum Belediyesi, kapalı pazarların üzerinde güneş alan kısımların kapatılması için çalışmalara başladı. Çalışma tamamlandığında Cuma Pazarı ve Perşembe Pazarı içerisindeki çadırlar tamamen kaldırılacak.

Çorum Belediyesi semt pazarlarının iyileştirilmesi, vatandaşların daha rahat ve güvenilir bir şekilde alışveriş yapmalarını sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Semt pazarlarının temizliğiyle ilgili girişimlerinden olumlu sonuçlar alan Çorum Belediyesi, kapalı pazarlarda çadır kullanımını önlemek için de çalışmalara başladı.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, kapalı pazarlarda çadırların kaldırılması konusunda pazarcı esnafının da taleplerini göz önünde bulundurarak çalışma başlattıklarını duyurdu. Kapalı pazarların güneş alan kısımlarının kapatılması için Perşembe Pazarı ve Cuma Pazarı'nda başlattıkları çalışmaları kısa süre içerisinde tamamlayacaklarını dile getiren Başkan Aşgın, "Kısa süre içerisinde bu yerlerinde çadıra izin verilmeyecek" dedi.

Çöp konusunda olumlu sonuç alındı

Pazar yerlerinde çöp atıklarının önlenmesiyle ilgili de yaptıkları çalışmalardan olumlu sonuçlar aldıklarını dile getiren Başkan Aşgın, bu konuda esnafın büyük bir bölümünün duyarlı davranarak, atıklarını çöp poşetlerine ve konteynere attıklarını kaydetti. Esnafın da desteğiyle çöp toplama konusunda olumlu sonuçlar aldıklarını belirten Başkan Aşgın, "Tüm Pazar yerlerimizde çöp konteynerlerimizin sayısını artırdık. Şu anda konteyner konusunda eksikliğimiz yok. Bunun yanı sıra esnafımıza çöp poşeti dağıtılmaya da devam edilecektir. Çorum Belediyesi olarak temizlik konusu, bizim hassas olduğumuz konulardan birisidir. Destek olan pazarcılarımıza teşekkür ediyoruz. Semt pazarlarımız tüm hemşerilerimizin yoğun olarak kullandığı, bizim için önemli yerlerdir. Halkımızın daha güvenli, temiz ve düzenli semt pazarlarında alışveriş yapmalarını sağlamak için sebzeci esnafımızla, Zabıta Müdürlüğümüz ve Temizlik İşleri Müdürlüğümüzle birlikte güzel çalışmaları hayata geçireceğiz" dedi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çorum'da Kapalı Semt Pazarlarında Çadır Kullanımına İzin Verilmeyecek - Son Dakika

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