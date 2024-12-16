Çorum'da Kentsel Dönüşüm İçin Başkan Aşgın'a Teşekkür - Son Dakika
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Çorum'da Kentsel Dönüşüm İçin Başkan Aşgın'a Teşekkür

Çorum\'da Kentsel Dönüşüm İçin Başkan Aşgın\'a Teşekkür

Çorum'un Binevler bölgesinde kentsel dönüşüm projesinin başlamasıyla birlikte, vatandaşlar Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'a yüzde 20 emsal artışı sağladığı için teşekkür etti. Proje kapsamında riskli yapıların modern ve sağlam konutlara dönüştürülmesi hedefleniyor.

16.12.2024 16:58  Güncelleme: 17:00
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Çorum'da vatandaşlar, kentsel dönüşüm için yüzde 20 emsal artışı veren Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'a astıkları afiş ile teşekkür etti.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın tarafından geçen yıllarda 2 bin 500 metrekare üzerinde kalan ve riskli yapı tespiti yaptıran alanlarda yüzde 20 emsal artışı verileceğini duyurmasının ardından Binevler bölgesinde kentsel dönüşüm işlemi başladı. Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Özüyağlı kentsel dönüşümün başladığı alana giderek hem incelemelerde bulundu hem de vatandaşlardan gelen soruları yanıtladı. Kentsel dönüşümün başlatıldığı alan dışında kalan binalardan gelen soruları da yanıtlayan Fatih Özüyağlı, "Önceliğimiz her zaman vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği, bu konuda biz üzerimize düşeni yapmaya her zaman hazırız" dedi. Yapılacak kentsel dönüşüm ile birlikte vatandaşların daha modern ve sağlam yapılara kavuşacağını dile getiren Fatih Özüyağlı "Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın'ın verdiği sözlerden birini daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Belediye Başkanımız 2 bin 500 metrekare ve üzeri riskli yapı tespiti yaptıran parsellerde yüzde 20 emsal artışı verileceğini taahhüt etmişti. Bulunduğumuz nokta Üçtutlar Mahallesi, 4424 ada, 118 numaralı parselde 1984 yılında inşa edilmiş bir yapı. Mülkiyet sahipleri riskli yapı tespiti yaptırdıktan sonra belediyemize başvuru yaptı ve biz de 2024 Eylül ayında gerçekleştirdiğimiz meclis toplantısında yüzde 20 emsal artışı kararını almıştık. Her işimizde olduğu gibi imar düzenlemelerinde de önceliğimiz halkımızın can ve mal güvenliğidir. Bu düzenleme sayesinde burada yaşayan mülkiyet sahipleri yeni inşa edilecek konutlarda daha modern ve daha güvenli yaşam alanlarına kavuşmuş olacaklar. Bu dönüşümün şehrimiz için başlangıç olacağına ve devamının geleceğine inancımız tam. Başta Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın olmak üzere bu süreçte emeği geçen tüm mesai arkadaşlarımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Üçtutlar Mahallesi Binevler 52. Sokak'ta başlatılan kentsel dönüşüm sebebiyle mülk sahipleri Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'a teşekkür etti. Çorum'un deprem bölgesinde olduğunu bildiklerini ve yaptırdıkları testlerin ardından binalarının depreme dayanıksız çıktığını belirttiler. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'ın yüzde 20 emsal artışı vermesinin kentsel dönüşümü hızlandırdığını belirten vatandaşlar bina üzerine de Başkan Aşgın'a teşekkür afişi astılar. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çorum'da Kentsel Dönüşüm İçin Başkan Aşgın'a Teşekkür - Son Dakika

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