Çorum'da Kontrolden Çıkan Tır Aydınlatma Direğini Yıktı

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Kontrolden çıkan tır, aydınlatma direğini yıktıktan sonra duvara çarptı

Kaza nedeniyle Ankara- Çorum karayolu bir süre trafiğe kapandı

ÇORUM - Çorum'da etkili olan sağanak yağış nedeni ile frenleri tutmadığı için kontrolden çıkan tır aydınlatma direklerini yıkarak duvara çarptı.

Kaza, Çorum-Ankara karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Azerbaycan uyruklu Fuat M.(42), idaresindeki 99 ZK 464 plakalı cam yüklü çekici, Çevreyolu Bulvarında seyir halindeyken sağanak yağmur yağışı nedeni ile frenlerinin tutmaması sonucu kontrolden çıktı. Önce aydınlatma orta refüjde bulunan aydınlatma direklerini yıkan tır, daha sonra alt geçidin duvarına çarptı. Kazanın ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan sürücünün tedavisi olay yerine gelen ambulans içerisinde yapıldı. Kaza nedeni ile Çevreyolu Bulvarı alt geçit Ankara ve Samsun istikametine bir süre kapandı.

Kaza nedeniyle başlatılan soruşturma sürüyor.