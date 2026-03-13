Çorum'da kutsal emanetler ziyarete açılacak - Son Dakika
Çorum'da kutsal emanetler ziyarete açılacak

13.03.2026 15:32  Güncelleme: 15:33
Çorum Belediyesi, Ramazan ayı dolayısıyla Bedesten'de kutsal emanetlerin sergileneceği bir etkinlik düzenliyor. Sergi, 15-17 Mart tarihleri arasında ziyaret edilebilecek.

Çorum Belediyesi'nin ev sahipliğinde Bedesten'de kutsal emanetler 15-17 tarihleri arasında ziyarete açılacak.

Çorum Belediyesi'nin ev sahipliğinde "Kutsal EmanetlerSergisi" Ramazan ayının manevi atmosferinde ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor. Sergi, 15-17 Mart tarihleri arasında Bedesten'de ziyarete açık olacak. 15 Mart Pazar günü 13.00'te kapılarını açacak olan sergi, üç gün boyunca iftardan önce 13.00-18.00, iftardan sonra 20.00-23.00 saatleri arasında vatandaşların ziyaretine sunulacak.

Sergide, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (Sallallahu teala aleyhi ve sellem) ait Sakal-ı Şerif, Saç-ı Şerif ve Nal-ı Şerif gibi önemli emanetlerin yanı sıra Mescid-i Nebevi ve Kabe örtüleri, Kabe'nin anahtarı, Osmanlı dönemine ait nişaneler ve daha birçok kıymetli eser yer alacak. - ÇORUM

