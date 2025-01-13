Çorum\'da \'Mindfulness Temelli Stresle Baş Etme Eğitimi\' Sertifika Töreniyle Tamamlandı

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Çorum Belediyesi'nin kişisel gelişim eğitimleri çerçevesinde ailelere yönelik düzenlediği "Mındfulness Temelli Stresle Baş Etme Eğitimi" sona erdi. Eğitime katılanlara sertifikaları düzenlenen törenle verildi.

Çorum Belediyesi Kadın ve Aile Müdürlüğü tarafından ailelerin kişisel gelişim ve mental sağlıklarına dokunmak amacıyla Veli Paşa Konağı'nda düzenlenen "Mındfulness Temelli Stresle Baş Etme Eğitimi" tamamlandı. 8 haftalık eğitime katılan ailelere sertifikaları verildi.

Bilinçli farkındalık pratiği olarak tanımlanan 'Mindfulness Temelli Stresle Baş Etme' temalı eğitim 8 hafta sürdü. Eğitimlerde Uzman Klinik Psikolog Seda Karaca tarafından mindfulness teknikleri aktarıldı. Eğitimde, katılımcılara stres yönetimi, nefese odaklanma, farkındalık pratikleri ve yargısız bir şekilde dikkat verme gibi konular üzerine bilgiler verildi.

Eğitimlerin tamamlanmasının ardından katılımcılara Çorum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Mustafa Yaşar ve Uzman Klinik Psikolog Seda Karaca tarafından sertifika verildi. - ÇORUM