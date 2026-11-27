Çorum'da bir okulda, çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla düzenlenen etkinlik kapsamında kitap okuyan veliler, ardından girdikleri sınavda yarıştı.

Çorum'da bulunan Mustafa Kemal Ortaokulu'nda eğitim gören öğrencilere kitap okuma kültürünü kazandırmak amacıyla farklı bir etkinlik gerçekleştirildi. Bu kapsamda, okulda eğitim gören çocukların velileri "Küçük Ağa" isimli kitabı okudu. Ardından, 142 veliden 108'i okulda yapılan sınavda kitapla ilgili soruları yanıtladı. Yıllar sonra okul sıralarına dönen veliler, hem heyecan yaşadı hem de çocuklarına örnek oldu. Sınavda dereceye giren velilere belge verildi.

"Kitap sınavına girdim çünkü kızımı gururlandırmak istedim"

Sınavda yedinci olduğu için büyük mutluluk yaşadığını ifade eden veli Sopiko Öksüz, "Kitap sınavına girdim, çünkü kızımı gururlandırmak ve örnek olmak istedim. Kitap güzeldi. Özellikle benim için sorular çok zordu ama çok mutlu oldum. Sınavda 7. oldum" dedi.

"Kızıma örnek olmak için bende okuma sınavına katılmak istedim"

Yapılan sınavda 1. olan Hüseyin İsi isimli veli ise, "Veliler için kitap okuma sınavı olduğunu söylediler. Kızıma örnek olmak için ben de katılmak istedim. Kızım benim okuduğumu gördüğünde o da gerçekten kitabı eline alıp okumaya başladı. Kitap çok güzeldi, çok güzel hislerle okuduk. Sınav çok güzel geçti" diye konuştu.