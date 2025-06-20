Çorum\'da Öğrenciler Karnelerini Aldı, Yaz Tatili Başladı

Çorum genelinde 86 bin 507 öğrenci ile görev yapan 7 bin 712 öğretmen zun ve yoğun bir eğitim-öğretim yılının ardından tatil heyecanı başladı.

Çorum'da 86 bin 507 öğrenci karne heyecanı yaşadı. 9 bin 591 okul öncesi ve 6 bin 166 ilkokul birinci sınıf öğrencisine karne yerine gelişim raporları verildi. Diğer sınıf seviyelerinde ise toplam 70 bin 750 öğrenci yıl sonu karnesini aldı. Çorum Valisi Ali Çalgan ve Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Ertuğrul Gazi İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu. Vali Çalgan ve Başkan Aşgın, öğrencilere karnelerini ve hediyelerini takdim etti. Öğrenciler, coşku ve heyecanla karnelerini alırken, tatil sevincini de doyasıya yaşayarak evlerinin yolunu tuttu. - ÇORUM