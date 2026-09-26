Çorum\'da özel bireylerden halk oyunları ekibi, Şanlıurfa\'daki TEKNOFEST\'te sahne alacak

Çorum'da özel bireylerden oluşan halk oyunları ekipleri, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te sahne alacak. Ekip, gösteri için her gün çalışıyor.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün desteklediği "Engelsiz Aile Akademisi Projesi" kapsamında Çorum'da özel bireylerden oluşan halk oyunları ekibi kuruldu. 30 Eylül ile 4 Ekim tarihleri arasında Şanlıurfa'da yapılacak olan havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te gösteri sunacak olan gösteri ekibi, Çorum Belediyesi Buhara Kültür Merkezi'nde hazırlıklarını sürdürüyor. 13 ile 30 yaş aralığındaki 15 özel birey ile onlara destek veren 3 anneden oluşan ekipte zihinsel engelli, Down Sendromlu ve otizmli bireyler yer alıyor. Ekibin, Hitit motifli özel kostümler ise Çorum Belediyesi Kadın Kültür Merkezi kursiyerleri tarafından dikildi.

"Biz bunu nasıl yapacağımızı düşünürken sağ olsunlar bu hale geldiler"

Özel bireylerden oluşan halk oyunu ekibinin TEKNOFEST'te yerini alacağını söyleyen Kent Konseyi Engelli Meclis Başkanı, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu eğitimden Sorumlu Başkan yardımcısı ve Zihinsel Özürlüler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Dr. Neslihan Hüsülüoğlulları, "Bizim son projemiz özellikle engelsiz aile akademisi olarak engelli bireylerin ve ailelerin sosyal hayata tam uyunu sağlamak amacıyla oluşturulmuş bir proje. Biz de bundan bir 5 ay önce TEKNOFEST projesinden haberdar olduğumuzda dedik ki 'Çorum olarak niye TEKNOFEST'te olmayalım.' Çocuklar da 'vatan için engel yok' sloganıyla halk oyunları sergilediler ve çok da başarılı oldular. TEKNOFEST teknoloji anlamında ileri bir düzeyde ama engellilerin de burada yer alması gerekiyor. Biz de halk oyunları olarak orada olmak istedik. Bu şekilde de ailelerimiz, çocuklarımızın sosyal hayatta daha çok var olmalarını sağladık. Başlarken gerçekten sıfır kilometreyle başladık. Çocuklarımız halk oyunları ile ilgili bir adım dahi atmamışlardı. 5 ay gibi bir süre vardı. Biz bunu nasıl yapacağımızı düşünürken, sağ olsunlar bu hale geldiler. Çocuklarımızın çoğu yüzde 70 ve üzerinde zihinsel engelli. Yüzde 96'ya kadar engel oranı olan çocuklarımız var. Bunların içinde otizmli, sendromlu ve ağır zihinsel engelli evlatlarımız var. Bize bu konuda inandıkları için herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Özel bireylerin sahada daha çok görünür halde olmaları konusunda çalışmaların sürdürüldüğünü söyleyen Zihinsel Engelli Çocukları Koruma Derneği Başkan Yardımcısı ve Engelsiz Aile Akademisi Proje koordinatörü Hayriye Kocakara da, "Çocuklarımızın halk oyunlarında çalışmalarını destekledik. Engelli, özel bireylerimizin aynı zamanda daha görünür halde olmalarını sağlamak ve onların eşit imkanlar bulunmasını sağlamak için buradayız" diye konuştu.

"Dansçı insanlarla hazırlamamız bile çok zor"

Özel halk oyunları kibinin antrenörlüğünü yapan Yusuf Karaboğa, "Toplamda 9 kız, 9 erkek olan ekibimizle çalışmalarımızı yürüttük. Biz önce potpori düşündük. Daha sonra zeybek ağırlıklı düşündük ama en son TEKNOFEST'in vatan temalı, asker temalı olması hasebiyle Antalya yöresini seçtik. Yaklaşık üç tane oyun oynuyoruz. Bir de solist arkadaşımız farklı birkaç figür sergiliyor. Bu gösteriyi yaklaşık üç ay çalışarak çıkarttık. Bu gösteriyi, sağlıklı insanlarla, dansçı insanlarla hazırlamamız bile çok zor. Çok büyük bir özveriyle çalıştılar. Beni de eğittiler" şeklinde konuştu.