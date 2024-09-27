Çorum\'da Pazar Denetimleri: Hijyen Kurallarına Uymayan Esnafa Cezalar

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Çorum'da şehir genelindeki marketlerin yanı sıra semt pazarlarında da denetimlerini sürdüren zabıta ekipleri kurallara uymayan pazar esnafına tezgah kapatma cezası verdi.

Semt pazarlarında fiyat kontrolünün yanı sıra tezgahlardaki ürün ve hijyen konularında da denetimler yapan Zabıta Müdürlüğü ekipleri hijyen kurallarına uymadığı için daha önce 2 kez cezai işlem uyguladıkları pazar esnafına 1 hafta tezgah kapatma cezası verdi.

Sabah saatlerinde Cuma Pazarı'nda denetim yapan zabıta ekipleri bir esnafın hijyen kurallarına uymadığını tespit etti. 2024 yılı içerisinde 2 kez daha aynı kuralı ihlalden dolayı idari para cezası uygulanan esnafa Belediye Encümen kararı gereği 1 hafta tezgah kapatma cezası verildi. - ÇORUM