Çorum'da Pideci Müşterilerini Duvarında Sergiliyor - Son Dakika
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Çorum'da Pideci Müşterilerini Duvarında Sergiliyor

Çorum\'da Pideci Müşterilerini Duvarında Sergiliyor

Salim Çıplak, pide fırınında müşterilerinin fotoğraflarını sergileyerek onlara hatıra bırakıyor.

30.09.2024 11:24
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Çorum'da pidecilik yapan bir esnaf, müşterilerinin fotoğrafını çekerek iş yerinin duvarlarına asıyor.

Çorum il merkezinde pide fırını işleten Salim Çıplak, müşterilerinin fotoğraflarını çekerek iş yerinin duvarlarında sergiliyor. Bugüne yaklaşık 400'den fazla müşterisinin fotoğrafını iş yerinin duvarına asan Çıplak, 7'den 70' herkesin fotoğrafını çekerek iş yerinde sergilemeye çalıştığını ifade etti. 2010 yılında iş yerini açtığını dile getiren Çıplak, tüm müşterilerinin hatıralarını sakladığını kaydetti.

İlk olarak müşterilerinin fotoğraflarını sosyal medyada paylaştığını, daha sonra iş yerlerindeki duvarlara asmaya karar verdiğini belirten Çıplak, "Sonradan fotoğrafları ölümsüzleştirmek istedim. İş yerime gelen herkesin benim için ayrı ayrı değeri var. İş yerinin bir bölümünü düzenleyerek fotoğrafların sergilendiği bir alan yaptım" dedi.

"Müşterilerimden güzel tepkiler aldım"

Müşterilerinin fotoğraflarını iş yerinde sergilediği için olumlu tepkiler aldığını anlatan Çıplak, "İş yerimize gelen müşteriler kendi fotoğraflarını görünce mutlu oluyorlar. Bu benim içinde mutluluk kaynağı odu. Sağ olsunlar müşterilerimden güzel tepkiler aldım" dedi.

300 müşterisinin fotoğrafını gelecek günlerde bastırarak duvarlara asacağını söyleyen Çıplak, çektiği fotoğraflar sayesinde vefat eden insanları anma fırsatı bulduklarını söyledi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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