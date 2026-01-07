Çorum'da semt pazarlarında "seç-al" dönemi başladı - Son Dakika
Çorum'da semt pazarlarında "seç-al" dönemi başladı

07.01.2026 12:09  Güncelleme: 12:11
Çorum Belediyesi, semt pazarlarında ürün kalitesi sorunlarını gidermek amacıyla 'seç-al' uygulamasını hayata geçirdi. Uygulama sayesinde vatandaşlar, ürünleri bizzat seçerek alabilecek ve kalite kontrolü yapabilecek.

Çorum'da semt pazarında yaşanan ürün kalitesi problemleri, seçerek almanın zorunlu hale getirilmesiyle çözüme kavuştu.

Çorum Belediyesi, semt pazarlarında alışverişi daha güvenli, düzenli ve sağlıklı hale getirmek amacıyla "seç-al" uygulamasını hayata geçirdi. Uygulama hem vatandaşlar hem de pazarcı esnafı tarafından memnuniyetle karşılandı. Belediye Meclisi'nin aldığı karar doğrultusunda uygulama 5 Ocak Pazartesi günü itibarıyla yürürlüğe girdi.

Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, semt pazarında incelemelerde bulunarak esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaş ve esnaftan uygulamayla ilgili görüşlerini alan Candan, "Seç-al uygulaması, Çorum'daki pazar alışverişine yeni bir düzen ve güven kazandıracak" dedi.

Yeni uygulama ile vatandaşlar, seçilebilir ürünleri kendileri seçip dokunarak alabilecek, satın aldıkları ürünleri pazar yerinde kontrol edebilecek ve tartı noktasında tarttırabilecek. Böylece hem tüketici memnuniyeti artırılacak hem de pazar düzeni korunacak.

Çorum Belediyesi'nden yapılan açıklamada, uygulamanın esnafın düzenini koruyacağı ve vatandaşların daha kaliteli hizmet almasını sağlayacağı ifade edildi. Ancak organik ve hassas yapıları nedeniyle bazı ürünlerin seç-al kapsamı dışında bırakıldığı belirtildi.

Seç-al kapsamı dışında kalan ürünler arasında çilek, şeftali, kayısı, muz, kiraz, üzüm gibi hassas meyveler, balık çeşitleri, şarküteri ve süt ürünleri, kuru bakliyat, baharat ve aktar ürünleri, kuruyemişler, unlu mamuller ile marmelat, bal, reçel ve benzeri ürünler yer alıyor. Bu ürünler haricindeki tüm ürünler seç-al yöntemiyle satışa sunulacak.

Açıklamada, uygulamaya uyulmaması durumunda Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik'in 27-1/d maddesi uyarınca "satıştan kaçınmak" yaptırımının uygulanacağı hatırlatıldı.

"Seç-al" uygulaması, ilk günden itibaren hem vatandaşlardan hem de pazarcı esnafından olumlu geri dönüşler aldı. Vatandaşlar, ürünlerini seçerek alabildikleri için memnun olduklarını belirtirken, pazarcı esnafı ise uygulamanın semt pazarlarına olan ilginin yeni düzenlemeyle artacağını ifade etti. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

