Çorum\'da temsili askerlik yapacak engelli bireylere asker kınası yakıldı

Çorum'da temsili askerlik yapacak engelli bireyler için düzenlenen eğlencede asker kınası yakılarak, şehit turu atıldı.

Çorum'da yaşayan ve temsili olarak askerlik yapacak engelli ve özel bireyler için etkinlik düzenlendi. Çorum Belediyesi ve Altı Nokta Görme Engelliler Derneği Çorum Şubesi tarafından düzenlenen organizasyonda, engelli ve özel bireylere asker kınası yakıldı. Daha sonra Çorum Belediyesi halk otobüsleri ve vatandaşların katılımıyla asker uğurlama konvoyu düzenlendi. Konvoy eşliğinde şehir turu atan engelli bireyler, Çorum Şehitliği'ni ziyaret etti. Şehitlikte engelli ve özel bireyler, aileleri ve vatandaşlar şehitler için dua etti.

Çorum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat yaptığı konuşmada, "Hepimizin gönlündeki, beynindeki vatan sevgisi gün geldiğinde, ihtiyaç olduğunda ne engel tanır ne de hiçbirimiz tereddüt ederiz. Kadınıyla, genciyle, erkeğiyle, yaşlısıyla hepimiz birer çakı gibi asker oluruz. Tıpkı bizden öncekilerin yaptığı gibi, bize ne görev veriliyorsa gereğini bayrak inmesin, ezan susmasın, vatan düşmesin diye tereddüt etmeden yaparız" dedi.

Düzenlenen programa destek verenlere teşekkür eden Altı Nokta Körler Derneği Çorum Şube Başkanı Şaban Kabakçı da, "10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla 1 günlük askerlik yapacak askerlerimizin temsili askerlik görevi öncesinde geleneksel olan asker kınasını ve şehir konvoyu etkinliğini gerçekleştiriyoruz. Bu etkinlikte bizlere destek olan Çorum Belediye Başkanımız ve kurum müdürlerine çok teşekkür ediyorum. Gönlü vatan aşkıyla dolan arkadaşlarıma hayırlı tezkereler diliyorum" dedi. - ÇORUM