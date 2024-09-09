Kazada Hayatını Kaybeden Polis Memuru Uğurlandı

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Çorum'da meydana gelen trafik kazasında eşiyle birlikte hayatını kaybeden 46 yaşındaki polis memuru Filiz Kudu, memleketi Eskişehir'de son yolculuğuna uğurlandı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Kahraman Kudu (51) idaresindeki 55 AKY 625 plakalı otomobil, yol kenarındaki rögar kapağına çarparak devrildi. Kazada Giresun Emniyet Müdürlüğü'nde polis memuru olarak görev yapan Kahraman Kudu (51) ile eşi Filiz Kudu hayatını kaybederken, çocukları Elif Su (8) ile Berin Su (8) kazadan yaralı olarak kurtuldu.

Giresun Emniyet Müdürlüğü'nde polis memuru olarak görev yapan Filiz Kudu'nun cenazesi, Sungurlu Devlet Hastanesi morgundan alınarak memleketi Eskişehir'e getirildi. Eskişehir'in Alpu ilçesinde düzenlenen cenaze töreni sonrası Filiz Kudu son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Kudu'nun Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nde görevli meslektaşları ile yakınları katıldı. - ESKİŞEHİR