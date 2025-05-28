Çorum'da Türk Mutfağı Haftası Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Çorum'da Türk Mutfağı Haftası Coşkuyla Kutlandı

Çorum\'da Türk Mutfağı Haftası Coşkuyla Kutlandı
28.05.2025 17:18  Güncelleme: 17:21
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Çorum'da düzenlenen Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri, kentin yöresel lezzetlerinin tanıtıldığı ve büyük ilgi gördüğü bir programla sona erdi. Etkinlikte, Çorum'un coğrafi işaretli geleneksel yemekleri sergilendi.

Çorum'da "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen etkinlikte kentin yöresel lezzetleri yoğun ilgi gördü.

Çorum'da bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen Türk Mutfağı Haftası kapsamında Çorum'un coğrafi işaretli geleneksel lezzetleri tanıtıldı. Bedesten'de gerçekleştirilen ve bu yıl ki teması "Türk Mutfağının Klasik Yemekleri" olarak belirlenen etkinlikte, Çorum Belediyesi Kadın Kültür Merkezleri kursiyerleri tarafından hazırlanan stantlarda Çorum'un kadim kültürünün sofraya yansıyan örnekleri sunuldu. Programa Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, eşi Feyza Aşgın, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, kadın kültür merkezleri kursiyerleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlik, geleneksel lezzetlerin ikram edilmesiyle sona erdi.

Etkinliğin açılışında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, "El emeği ve göz nuru eserleriniz çok kıymetli. Başta Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmasında etkinlikte bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ise, "Çorum mutfağının tanıtımına katkı sunan tüm kursiyerlerimize ve bu güzel organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çorum'da Türk Mutfağı Haftası Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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