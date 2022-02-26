Çorum gazeteciler cemiyeti'nde genel kurul heyecanı - Son Dakika
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Çorum gazeteciler cemiyeti'nde genel kurul heyecanı

26.02.2022 18:50
Çorum gazeteciler cemiyeti'nde genel kurul heyecanı

Çorum Gazeteciler Cemiyeti Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı.

Çorum Gazeteciler Cemiyeti Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı. Tek liste halinde gerçekleştirilen seçimde Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Erzen oybirliğiyle yeniden Cemiyet Başkanlığına seçildi.

Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleşen genel kurula cemiyet üyeleri katıldı. Divan Başkanlığını Mehmet Akçay'ın üstlendiği genel kurulda Atilla Çiğdem ve Selda Fındık katip üye olarak görev aldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan genel kurulda faaliyet, denetim ve bütçe raporları ayrı ayrı okunarak ibra edildi.

Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Şevket Erzen başkanlığında, Bülent Özkaleli, Ali Özdemir, Sadık Örgel, Mustafa Külcü, Taner Şimşek, M.Burak Yalçın, Bilal Çevrim, Nihat Karalar'dan oluştu.

Denetim kurulunun Kemal Mesci, Uğur Çınar ve Kemal Ceylan'dan oluşurken Federasyon delegeliklerine ise Şevket Erzen, Bülent Özkaleli, Sadık Örgel ve Bilal Çevrim seçildi.

Genel Kurul toplantısının sonunda konuşan Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Erzen, birlik ve beraberliğin önemini vurgulayarak tüm Cemiyet üyelerine desteklerinden dolayı teşekkür etti. - ÇORUM

Çorum gazeteciler cemiyeti'nde genel kurul heyecanı
Çorum gazeteciler cemiyeti'nde genel kurul heyecanı
Çorum gazeteciler cemiyeti'nde genel kurul heyecanı

YORUMLAR
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Mehmet Akçay, Şevket Erzen, Fındık, Çorum, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çorum gazeteciler cemiyeti'nde genel kurul heyecanı - Son Dakika


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