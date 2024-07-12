Çorum L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu\'nda Mescit Temeli Atıldı

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Çorum L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan hükümlü ve tutukluların ziyaretçileri ile cezaevi lojmanlarında ikamet eden personelin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik yapılacak olan mescidin temeli düzenlenen törenle atıldı.

Törende konuşan Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, yapılacak olan mescit ve müştemilatının, sadece bir ibadet mekanı değil, aynı zamanda bir hizmet alanı olacağını belirterek, içerisinde dinlenme ve okuma salonu, bebek bakım odası, abdesthane gibi bölümlerle toplam 200 metrekarelik bir alana sahip olacak yapının hem ziyarete gelen hükümlü ve tutuklu yakınlarının hem de cezaevi personelinin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlandığını ifade etti.

Bu projenin hayata geçirilmesinde Valilik, Çorum Belediyesi, Cumhuriyet Başsavcılığı, İl Özel İdaresi, İl Müftülüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Ticaret ve Sanayi Odası ve Türkiye Diyanet Vakfı Çorum Şubesi'nin katkılarıyla yardımlaşma ve dayanışmanın güzel bir örneğinin sergilendiğini vurgulayan Vali Dağlı, hep birlikte bu güzel şehre ve insanlarına hizmet etmek için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Temel atma töreninin ardından, inşaat sürecini yakından takip edeceklerini ve Ekim ayı sonuna kadar mescit ve müştemilatını tamamlayarak ibadete açmayı hedeflediklerini açıklayan Dağlı, katkı sağlayan herkese teşekkürlerini ileterek, yapılacak olan mescit ve müştemilatının hayırlı olması temennisinde bulundu.

Temel atma törenine Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Jandarma Alay Komutanı J. Kd. Alb. Naim Çetinkaya, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri ve cezaevi personeli katıldı. - ÇORUM