Çorum Ticaret Borsası Özkubat'ın acı günü - Son Dakika
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Çorum Ticaret Borsası Özkubat'ın acı günü

01.08.2022 18:13
Çorum Ticaret Borsası Özkubat'ın acı günü

Çorum Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat'ın dün vefat eden annesi Aysel Özkubat son yolculuğuna uğurlandı.

Çorum Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat'ın dün vefat eden annesi Aysel Özkubat son yolculuğuna uğurlandı.

Dün gece tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 87 yaşındaki Aysek Özkubat için Ulu Cami'de cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Vali Yardımcısı Hakan Kubalı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, eski Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, Ticaret Borsası Meclis Başkanı Yılmaz Kaya, TOBB ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Özkubat'ın cenazesi, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ulu Mezarlık'ta toprağa verildi. - ÇORUM

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Kaynak: İHA

Çorum, Cami, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çorum Ticaret Borsası Özkubat'ın acı günü - Son Dakika

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