Dün gece tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 87 yaşındaki Aysek Özkubat için Ulu Cami 'de cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Vali Yardımcısı Hakan Kubalı , İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, eski Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü , Ticaret Borsası Meclis Başkanı Yılmaz Kaya , TOBB ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Özkubat'ın cenazesi, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ulu Mezarlık'ta toprağa verildi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Çorum, Cami, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Çorum Ticaret Borsası Özkubat'ın acı günü - Son Dakika

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