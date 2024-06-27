Çorum\'un Bayat ilçesinde alt ve üst yapı çalışmaları devam ediyor

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Çorum'un Bayat ilçesinde, belediye tarafından başlatılan alt ve üst yapı çalışmaları devam ediyor.

Belediye Başkanı Ahmet Bahadır Ünlü, Yatukcu ve Tepebayat Mahallleri ile Osman Yıldırım caddesindeki çalışmaları yerinde inceledi. Çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Ünlü, ayrıca incelemeler sırasında vatandaşlarla da bir araya gelerek istek ve taleplerini dinledi.

Alt yapı çalışmalarının hız kesmeden devam edeceğini dile getiren Başkan Ünlü, vatandaşlarla da bir arada olmaya, onlardan gelen talep ve şikayetlerin incelenerek yerine getireceklerini söyledi. - ÇORUM