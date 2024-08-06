Çorum\'un Dodurga ilçesinde Muharrem ayı dolayısıyla Aşure etkinliği düzenlendi

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Çorum'un Dodurga ilçesine bağlı Mehmet Dede Tekke köyünde, Muharrem ayı dolayısıyla Aşure etkinliği düzenlendi.

Mehmet Dede Türbesi Aşevi'deki etkinliğe Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, Siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile köylüler katıldı.

Köy muhtarı Cafer Uysal, "Muharrem ayı dolayısıyla, hem Aşure, hem de birliktelik ve kaynaşma günü olarak topluca eş dost komşular bir araya geldik. Aşure günümüze köyümüz dışından katılım sağlayan tüm misafir ve dostlarımıza da ayrıca teşekkür ederim" dedi.

Köylüler arasında güzel bir kaynaşma olduğuna dikkat çeken köy sakinlerinden Ali Doğancı ise, "Muharrem ayı dolayısıyla Aşure Günü'nde bir araya geldik ve komşular sağ olsunlar davetimize katılım sağladılar bir kaynaşma oldu. Bu birliktelik güzel bir atmosfer ortamının olmasını sağladı" ifadelerini kullandı. - ÇORUM