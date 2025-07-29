Çorum’un Son Gümüş Ustası: Mesleği Yaşatma Mücadelesi - Son Dakika
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Çorum’un Son Gümüş Ustası: Mesleği Yaşatma Mücadelesi

Çorum’un Son Gümüş Ustası: Mesleği Yaşatma Mücadelesi
29.07.2025 11:09
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68 yaşındaki Mustafa Zeren, gümüş işçiliğini yaşatma çabasında, çırak bulamamanın üzüntüsünü yaşıyor.

Çorum'da 57 yıldır gümüşten takılar ve gümüş ürünlerin tamiratını yapan 68 yaşındaki usta, el işçiliğine ilginin azalması sebebiyle yok olmaya yüz tutan mesleğini yaşatmaya çalışıyor.

Çorum'da bulunan Ayakkabıcılar Arastasında gümüşten takılar ve gümüş ürünlerin tamiratını yapan 68 yaşındaki Mustafa Zeren, babasından öğrendiği mesleğini 57 senedir aşkla yapıyor. İlkokuldan mezun olduktan sonra babasının yanında çırak olarak çalışmaya başlayan Zeren, yarım asırdan fazla süredir gümüşü sanata dönüştürüyor. Yıllarca gümüşten kemer, kol takısı, yüzük gibi çeşitli aksesuarlar yapan Zeren, eskiyen takıları da tamir ederek ilk günkü haline dönüştürüyor. Mesleğini çok sevdiğini ifade eden Mustafa Zeren, çırak yetiştiremediği için mesleğinin yok olmaya yüz tuttuğunu ve bu durumun kendisini çok üzdüğünü ifade etti.

'Atılacak ürünleri eskisi gibi yapıp teslim ediyoruz"

57 yıl içerisinde gümüşle ilgili her türlü tamirat ve üretimi yaptıklarını kaydeden Mustafa Zeren "1968-1969 yılları arasında ilkokulu bitirdikten sonra babamın yanına çırak olarak geldim. O tarihten bugüne kadar geçen sürede babamla birlikte gümüş üzerine pek çok iş yaptık. Gümüş kemerler, kol tokaları ürettik. O dönemlerde düğünlerde istenen çeşitli gümüş eşyalar vardı, onları yaptık. Ancak zamanla bu ürünlerin dönemi sona erdi. Daha sonra kanser hastaları için gümüşten granül üretmeye başladık. Bir süre sonra Avrupa'dan bu granüllerin plastikten yapılan muadilleri gelmeye başladı. Bu da bizim bu alandaki işimizi sonlandırdı. Ardından tamir işlerine yöneldik. Özellikle çakmak tamiriyle ilgilendim. Dupont, İbola, Ronson gibi eski nostaljik çakmakların her türlüsünü yaptım. Gözüm kapalı bile söküp takar, tamiratını yapabilirim. Ayrıca gözlük tamiri, takı ve kaynak işleriyle de uğraşıyorum. Kaynakla ilgili olarak vatandaşlarımızın, 'bu tamir olmaz, atın gitsin' dediği parçalar Allah'ın izniyle bize geldiğinde, eskisi gibi yapıp teslim ediyoruz" dedi.

"Benden sonra bu dükkanın kapanacak olması, beni en çok üzen şey"

Yaşlandığı için mesleğini yapmakta güçlük çektiğini, ancak dükkanının kapanmasını istemediğini dile getiren Zeren, "En çok üzüldüğüm noktalardan biri de ben artık bu yaşa geldim, zaman ilerliyor, benden sonraki süreç için de endişelerim var. İki çocuğum var, biri erkek biri kız. Erkek çocuğum lise dönemine kadar benim yaptığım işleri yapıyordu. Ama okul hayatı, üniversite hayatı derken şimdi kendi işinde, bir resmi kurumda çalışıyor. Bundan sonra gelip burada benim yaptığım işleri yapacağını pek sanmıyorum. Benden sonra bu dükkanın kapanacak olması, beni en çok üzen şey. Bazı tamir ettiğim malzemeleri on kez söküp yeniden taktığım oluyor. Ama artık yaş ilerledikçe, insanın bedeni, yaşam enerjisi, özellikle de gözleri yeterli gelmemeye başlıyor" diye konuştu. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çorum’un Son Gümüş Ustası: Mesleği Yaşatma Mücadelesi - Son Dakika

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