Çorum\'un Yeni Valisi Ali Çalgan\'a İlk Ziyaret

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Son Valiler Kararnamesi ile Çorum Valiliği görevine atanan Ali Çalgan'a ilk ziyaret Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'dan geldi.

Geçtiğimiz hafta Cuma günü resmi olarak görevine başlayan Çorum Valisi Ali Çalgan'ı makamında ilk ziyaret eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın oldu. Umre görevini yerine getirdikten sonra Çorum'a dönen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın beraberinde Belediye Başkan Yardımcıları ve Belediye Meclis üyeleriyle birlikte Vali Ali Çalgan'ı makamında ziyaret ederek tebrik etti.

Vali Ali Çalgan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Çorum için istişare içerisinde çalışacaklarını belirtti. - ÇORUM