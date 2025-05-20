Çorum Valisi Çalgan'dan Kültürel Miras Vurgusu - Son Dakika
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Çorum Valisi Çalgan'dan Kültürel Miras Vurgusu

Çorum Valisi Ali Çalgan, Müzeler Haftası etkinliklerinde tarihi eserlerin korunması gerektiğini vurgulayarak, kaçak kazılarla eserlerin heba edilmemesi gerektiğini ifade etti. Programa katılan müze yöneticileri ve akademisyenler, kültürel mirası tanıtma ve koruma çalışmalarına dair bilgi verdi.

20.05.2025 18:40
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Çorum Valisi Çalgan: "Eserlerin heba edilmemesi lazım"

ÇORUM - Çorum'da, 18 Mayıs Müzeler Haftası dolayısıyla düzenlenen programda konuşan Çorum Valisi Ali Çalgan, "Kaçak kazılarla veya benzeri yöntemlerle eserlerin heba edilmemesi lazım" dedi.

Çorum Müzesi'nde Müzeler Haftası dolayısıyla sergi açıldı. Müze Müdürü Metin Çakar'ın konuşmasıyla başlayan programda, yapılan konuşmaların ardından "Bir Ülkenin Mirası - Eve Dönüş" adlı serginin açılışı yapıldı. Sergide, Türkiye'nin kültürel zenginliğini yansıtan önemli eserlerin görselleri yer aldı. Programa Çorum Valisi Ali Çalgan, Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Ünsal Yeter, Çorum İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, Çorum İl Jandarma Komutanı Albay Naim Çetinkaya, Müze Müdürü Metin Çakar, akademisyenler, kurum ve STK temsilcileri katıldı.

"Bu eserlerin korunması gerekiyor"

Tarihi eserlerin korunmasının önemine dikkat çeken Çorum Valisi Ali Çalgan "Bu konuda kurumlar arası iş birliği gerekiyor. Bunu peşinen söylemek lazım. Bu eserlerin bulunduğu yerde korunması lazım. Kaçak kazılarla veya benzeri yöntemlerle eserlerin heba edilmemesi lazım. Ben, Müzeler Haftası'nın hayırlara vesile olmasını, hem ilimizde hem de ülkemizde bu duyarlılığın oluşmasına katkı sağlamasını temenni ediyorum" dedi.

"Bizler birer müzeci olarak, amacımız müzelerimizi tanıtmak"

Kültürel mirasın korunması için yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi veren Çorum Müze Müdürü Metin Çakar ise, "Müzeler olarak bizim amacımız, ilk insanlardan bugüne kadar değişen yaşama biçimi ile çağdaş toplum olma yolunda insanların geçirdiği evreleri gözler önüne sermektir. Sanatın, tekniğin ve uygarlığın nasıl geliştiğini gün ışığına çıkarabilmektir. Bu nedenlerle müzeler, kendi alanı ile ilgili bilimsel, eğitim, teknik ve yönetim hizmetlerini başarıyla uygulamak, yürütmek ve ülke kalkınmasına katkıda bulunmak zorundadır. Bizler birer müzeci olarak, amacımız müzelerimizi tanıtmak, sahip olduğumuz kültürel mirasın korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması için yapılması gereken çalışmaları anlatmak, halkımızın milli kültür ve tarih bilgisini zenginleştirmek, müzelerimizin bütün halkımız tarafından gezilmesini sağlamaktır" diye konuştu.

Program, akademisyenler ve uzmanlar tarafından verilen konferanslarla devam etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çorum Valisi Çalgan'dan Kültürel Miras Vurgusu - Son Dakika

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