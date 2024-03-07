Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı: "Toplumu zararlı alışkanlıklardan korumak için canla, başla mücadele etmeye devam edeceğiz"
"Yeşilay çağ atladı, çalışmaları toplumda karşılık buldu"
"Bağımlılıkla mücadelede önleme odaklı yaklaşım ortaya konulmalı"
ÇORUM - Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, toplumu zararlı alışkanlıklardan korumak için canla, başla mücadele etmeye devam edeceklerini söyleyerek, "Bağımlılıkla mücadelede önleme odaklı yaklaşım ortaya konulmalı" dedi.
Yeşilay'ın kuruluş yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde Vali Zülkif Dağlı, Yeşilay Çorum Şubesi'nde Yeşilay gönüllüsü üniversite öğrencileriyle bir araya geldi. Vali Dağlı, zararlı alışkanlıklarla mücadele, Yeşilay'ın faaliyetleri ve bu alanda yaptıkları çalışmalar hakkında gençlerle deneyimlerini paylaştı.
Türkiye işgal altındayken düşmanların bir taraftan ülkeyi yıkma diğer taraftan da insanları bağımlı hale getirmenin planlarını yaptığını anlatan Vali Dağlı, "O döneme baktığımızda ülkemize alkol getirilerek bedava dağıtılıyor. Türk insanını alkol tuzağına nasıl çekebiliriz? Nasıl sevk edebiliriz üzerine çalışmalar yapılmış. Bunun üzerine 5 Mart 1920'de Yeşilay kuruluyor. Yeşilay'ın kuruluşunun üzerinden 104 yıl geçti. Mücadele devam ediyor. Bu mücadele devam edecek. Toplumun bağımlı olması için sadece dış güçler değil faaliyet yürütmüyor. Maalesef kendi içimizde de insanlarımızı zehirlemeye çalışanlar hep var ve var olmaya devam edecek. Bizde bunlara karşı gençlerimizi ve Türk toplumunu korumak için canla, başla mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.
"Yeşilay çağ atladı"
Yeşilay'ın, son yıllarda çağ atladığını anlatan Vali Dağlı, "Yeşilay'da daha önce Yeşilay Danışmanlık Merkezi hizmeti yoktu. Yeşilay'ın çalışmaları okullardan öteye gidemiyordu. Şuanda toplumun her kesiminde Yeşilay'ın varlığını görüyoruz. Çalışmalarının kabullenildiğini görüyoruz. Özellikle genç çevrelerde bu işin büyük bir karşılık bulduğunu gözlemliyoruz" ifadelerini kullandı.
"Bağımlılıkla bilinçli mücadele etmeliyiz"
Geçmişte bağımlılık yapan maddenin sadece alkol iken bugün kumar, teknoloji, alışveriş bağımlılığı gibi yeni bağımlılık türlerinin ortaya çıktığına dikkat çeken Vali Dağlı, "Bağımlılık türleri artınca risklerde arttı. Bağımlılıkla mücadele ederken bilinçli şekilde yapmamız gerekiyor. Bilinçli yapılmayan çalışmalar farklı sonuçlara neden olabiliyor. Bilimsel çalışmayı önemsiyoruz. Çünkü kullanacağımız bir ifade veya kelime karşımızdaki çocuğumuzu, gencimizi bağımlılık yapan bir maddeyi kullanmaya itebilir. Çocuklarımızı zararlı mecralara götürebilir" şeklinde konuştu.
"Bağımlılıkla mücadelede önleme odaklı yaklaşım ortaya konulmalı"
Bağımlıkla mücadele çalışmalarında önleme odaklı bir yaklaşımın sergilenmesi gerektiğini vurgulayan Vali Dağlı, "Burada yapılacak çalışmalar belli. Birincisi bilimsel çalışma yapmamız gerekiyor. Bu çalışmalarda üniversite olmazsa olmaz. Üniversiteden mutlaka teknik destek almak zorundayız. Projeleri üniversite odaklı yapmalıyız. Bağımlılık bir halk sağlığı sorunu. Bağımlılıkla mücadele sadece kolluk kuvvetleri ile ilgili kamu kurumlarının değil yerel yönetimler, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının da görevi. Bağımlılıkla mücadeledeki en önemli saç ayaklarından birisi de Yeşilay ve YEDAM. Üçlü saç ayağından birisi. Bağımlılık ileri seviyeye geçtiğinde AMATEM ve rehabilitasyon merkezleri devreye giriyor. Bağımlılıkla mücadele modelinde rehabilitasyon mutlaka olmalı. Biz önleme odaklı çalışmalıyız. Bağımlılık oluştuktan sonra geriye dönüş çok zor ve meşakkatli bir süreç. Önleme odaklı bir yaklaşım olması gerekiyor. Önleme odaklı yaklaşımda da Yeşilay'ın çalışmaları çok önemli" şeklinde konuştu.
Programa Yeşilay Çorum Şube Başkanı Dr. İsmail Türker Ejder, koordinatörler ve öğrenciler katıldı.
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