Çorum Valisi Zülkif Dağlı, 100 yaşındaki Kezban teyzeyi ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Çorum Valisi Zülkif Dağlı, 100 yaşındaki Kezban teyzeyi ziyaret etti

Çorum Valisi Zülkif Dağlı, 100 yaşındaki Kezban teyzeyi ziyaret etti

Çorum Valisi Zülkif Dağlı, kent merkezinde yaşayan 100 yaşındaki Kezban Say'ı evinde ziyaret etti. Kezban Say, Vali Dağlı'dan tekrar ziyarete gelmesini istedi.

15.08.2024 10:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum Valisi Zülkif Dağlı, Çorum'da yaşayan 100 yaşındaki Kezban teyzeyi ziyaret etti. Ziyarette Kezban Say, Vali Dağlı'dan tekrar ziyarete gelmesini istedi.

Çorum Valisi Dr. Zülkif Dağlı, kent merkezinde yaşayan 100 yaşındaki Kezban Say'ı evinde ziyaret etti. Ulukavak Mahallesi'nde kızı ile yaşayan Kezban nine, ziyaretine gelen Vali Dağlı'yı görünce büyük mutluluk yaşadı.

Vali Yardımcısı Yeliz Mercan'ın da hazır bulunduğu ziyarette, Vali Zülkif Dağlı, elini öptüğü Kezban Say ile sohbet etti. Sıcak bir ortamda gerçekleşen ziyarette Kezban Say, Vali Dağlı'ya "arada bir gel" dedi.

Kezban Say'ın isteğine cevap veren Vali Dağlı tekrar ziyarete gelme sözü verdi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Zülkif Dağlı, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çorum Valisi Zülkif Dağlı, 100 yaşındaki Kezban teyzeyi ziyaret etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:56 Başörtüsü yasasını ihlal eden kadın, polis tarafından sırtından vuruldu Başörtüsü yasasını ihlal eden kadın, polis tarafından sırtından vuruldu
10:32 İki milletvekilinin AK Parti’ye geçmesi ile Meclis’teki sandalye dağılımı değişti İki milletvekilinin AK Parti'ye geçmesi ile Meclis'teki sandalye dağılımı değişti
10:16 Maymun çiçeği sadece dokunarak mı bulaşıyor, belirtileri neler İşte tüm merak edilenler Maymun çiçeği sadece dokunarak mı bulaşıyor, belirtileri neler? İşte tüm merak edilenler
10:00 Sokak röportajı sırasında söyledikleri nedeniyle tutuklanan Dilruba, sessizliğini bozdu Sokak röportajı sırasında söyledikleri nedeniyle tutuklanan Dilruba, sessizliğini bozdu
08:55 Yeniden Refah’tan seçilip AK Parti’ye transfer olan belediye başkanını zora sokacak video Yeniden Refah'tan seçilip AK Parti'ye transfer olan belediye başkanını zora sokacak video
17:14 Canlı yayında deniz aslanları tarafından öpülen kadın muhabir gülme krizine girdi Canlı yayında deniz aslanları tarafından öpülen kadın muhabir gülme krizine girdi
16:41 Yaralılar konuştu Maskeli saldırganın bıçağı saplarken söyledikleri insanı çıldırtır Yaralılar konuştu! Maskeli saldırganın bıçağı saplarken söyledikleri insanı çıldırtır
16:12 İlkokullarda sınav saati kaldırıldı İlkokullarda sınav saati kaldırıldı
16:12 Araya giren baba, amca ve uzman çavuşu katletti Saldırgan cezaevini boyladı Araya giren baba, amca ve uzman çavuşu katletti! Saldırgan cezaevini boyladı
16:09 Fenerbahçelilerin her yerde paylaştığı video: Yapboz gibi hep bir şey eksik bu takımda Fenerbahçelilerin her yerde paylaştığı video: Yapboz gibi hep bir şey eksik bu takımda
15:45 Demi Moore ve Bruce Willis’in kızlarından kendilerine ’çirkin’ ve ’babalarının klonları’ diyen trollere sert yanıt Demi Moore ve Bruce Willis'in kızlarından kendilerine 'çirkin' ve 'babalarının klonları' diyen trollere sert yanıt
15:39 AK Parti’ye katılan belediye başkanları ve milletvekillerinin listesi belli oldu AK Parti'ye katılan belediye başkanları ve milletvekillerinin listesi belli oldu
15:35 Vatandaşa sorduk: Amcanızın tek erkek kardeşi sizin neyiniz olur Vatandaşa sorduk: Amcanızın tek erkek kardeşi sizin neyiniz olur?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2024 11:20:21. #1.12#
SON DAKİKA: Çorum Valisi Zülkif Dağlı, 100 yaşındaki Kezban teyzeyi ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement