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Çorumminia hizmete açıldı - Son Dakika

Çorumminia hizmete açıldı

27.09.2021 18:23

Çorumminia hizmete açıldı Çorumminia sahip olduğu bitki çeşidiyle adeta botanik bir bahçeyi andırıyor Çorum Belediye Başkanı Dr.

Çorumminia hizmete açıldı

Çorumminia sahip olduğu bitki çeşidiyle adeta botanik bir bahçeyi andırıyor

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın;

"Tarihimizi, kültürümüzü tanıtacağımız eserler ortaya koymak istiyoruz"

ÇORUM - Çorum'un tarihi ve kültürel mirasına ait minyatür eserlerin yer aldığı Çorumina düzenlenen tören ile hizmete açıldı.

Kentte turizmin gelişmesine önemli katkılar sağlayacak projeler arasında yer alan Çorumminia, sahip olduğu bitki örtüsüyle de adeta bir botanik bahçeyi andırıyor. Etrafı Hattuşa'da yer alan Hitit Surlarıyla çevrili, toplam 4 bin 750 metrekare alana sahip Çoruminia'nın içerisinde ayrıca büfe ve hediyelik eşya satış alanı da bulunuyor.

Şehirde yeni cazibe merkezleri oluşturmak istediklerini dile getiren Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Hem yerli hem de yabancı turistler bakımından geldikleri zaman göstereceğimiz "işte burası bizim şehrimiz" diyebileceğimiz tarihimizi, kültürümüzü tanıtacağımız eserler koymak istiyoruz. Onlardan birisi Çoruminia" dedi.

Çorumminia'nın özel bir mekan olduğunu dile getiren Başkan Aşgın, "220 dönümlük bir Millet Bahçesi'nin yanında 5 dönümlük alandan oluşuyor. Şehir dışından yerli ve yabacı misafirimiz geldiğinde şehir merkezinde götürebileceğimiz çok mekan yok. Hattuşa, Şapinuva gibi antik kentlerimiz şehir dışında. Biz il genelinde bulunan tarihi ve kültürel varlıkları bir noktada toplayalım dedik. Burada 26 tane eser var. Hangi ilçemizde hangi tarihi kültür değerimiz varsa bunların minyatürlerini getirdik. Kale'nin özel anlamı var. Sadece burası bir minia park değil etrafı Hitit surlarıyla çevrilmiş. Sosyal tesislerimizin bir tanesini Çorumminia içerisinde açıyoruz. Engelli Eğitim Merkezindeki kardeşlerimizin ürettiği Çorumu tanıtıcı eserlerin satışını burada yapacağız" diye konuştu.

Minyatürler dışında Çorumminia'daki bitkilerin tamamının özenle seçildiğini anlatan Başkan Aşgın, "Bin 700'ün üzerinde bitki var. Her biri özel olarak seçildi. Çok farklı bitki türü var. Adeta botanik bahçesi. Proje 4 milyon 440 bin liraya mal oldu. Şehrimizin tarihi dokusunu ayağa kaldıracak, tarihi yeniden canlandıracak önemli çalışmalarımız bir yandan devam ediyor. Tarihi Çorum Kalesi, Dikiciler Arastası, Saat Kulesi Cephe sağlıklaştırması, Velipaşa Hanı Restorasyonu, İkiz Konakların Restorasyonu, Kültür Yolu, Tarihi Meydan Projesi, Bedesten, Sokak Çeşmelerinin Restorasyonu gibi birçok projemizde önemli mesafeler aldık. Bazıları tamamlandı, bazıları ise kısa sürede hizmete girecek. Yerli ve yabancı misafirlerimizin uğrak noktası olacak ve doğrudan Çorum'umuzun turizmine, ekonomisine katkıda bulunacak tüm bu çalışmaları bir bir hayata geçiriyoruz. Ne söz vermişsek tamamını yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Açılışa Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan ve Erol Kavuncu, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İlhan Uzunoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak ve davetliler katıldı.

(MMY-TG-BÖ)

Çorumminia hizmete açıldı
Çorumminia hizmete açıldı
Çorumminia hizmete açıldı
Çorumminia hizmete açıldı

Halil İbrahim Aşgın, AK Parti, Bitki, Çorum, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çorumminia hizmete açıldı - Son Dakika


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