Çukurova Belediye Başkanı Depremzedelerin Bayram Heyecanına Ortak Oldu

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Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, Şambayadı Konteyner Kent'te yaşayan depremzede çocukların bayram heyecanına ve coşkusuna armağanlarla ortak oldu.

CHP Çukurova İlçe Başkanı Ümit Arif Özsoy, Başkan Yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve birim müdürleriyle birlikte Şambayadı Konteyner Kenti ziyaret eden Başkan Kozay, depremzede yurttaşlarla buluşup, onları dinledi.

Kurban Bayramını karşılamaya hazırlanan çocuklara armağanlar verip onların heyecanına ve mutluluğuna ortak olan Kozay, "Hep mutlu olun çocuklar. Yüreğinizden mutluluk, yüzünüzden gülümseme eksik olmasın. Bayramınız kutlu olsun" dedi.

Aile büyükleriyle de bayramlaşan Başkan Kozay, "Bayramlarımız birliğimizi, beraberliğimizi güçlendirdiğimiz özel ve bir o kadar da anlamlı günler. Tüm zorlukları hep birlikte aşıp aydınlık günlere ulaşacağız. Birliğimizin, beraberliğimizin daim olması dileğiyle Kurban Bayramınızı kutluyorum" diye konuştu. - ADANA