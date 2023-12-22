Çukurova Belediye Başkanı Kadınları Ziyaret Etti

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, toplumun her kesimine yönelik projeler geliştirdiklerini, herkese eşit ve adil hizmet götürme gayreti içinde olduklarını söyledi.

Çetin, Güzelyalı Kadın ve Sohbet Dayanışma Evinde aşçılık ve pastacılık kursunda eğitim gören kadınları ziyaret etti. Hem kursiyerlerin hem de mahallede ikamet eden kadınların bir araya geldiği toplantıda kadınlar "Başkan Soner Çetin'e kadınlara yönelik projelerinden dolayı teşekkür etti. Hayata geçirilen projelerle Çukurova Belediyesi'nin kadınlara büyük önem verdiğini gördüklerini söyleyen Çukurovalı kadınlar, "Kadın Sohbet ve Dayanışma Evlerinden yararlanıyoruz, kreşlerinize çocuklarımızı gönderiyoruz, toplum merkezlerinde meslek öğreniyoruz. Bütün bu hizmetler için size teşekkür ediyoruz. Kadınları gerçekten önemsediğinizi görüyoruz ve har zaman yanınızdayız" dedi.

Çukurovalı kadınların olumlu yaklaşımından oldukça memnun olan Çetin, sadece kadınlara değil, toplumun tüm kesimlerine yönelik projeler geliştirdiklerini söyledi. Başkan Soner Çetin, hayata geçirilen projelerin Türkiye'de birçok belediye tarafından örnek alındığını belirterek, "Kreş sayısını 9'a çıkardık, emekli dinlenme evleri 15 oldu, 5 kadın sohbet evimiz var ve talep geldikçe sayısı artacak. Kadınlarımıza Atatürk Kadın Yaşam Köyü ile toplum merkezlerinde 62 dalda meslek kursu veriyoruz. Öğrencilerimiz için 530 kişilik öğrenci yurdu açtık. Yeni doğandan cenaze hizmetlerine kadar toplumun tüm kesimlerini düşünüyoruz" dedi.

"Daha iyi nasıl hizmet veririz diye gece gündüz kafa yoruyoruz" ifadesini kullanan Çetin, "Bütün bu işleri yaparken en büyük gücü halkımızdan alıyoruz. Çukurovalılar bizi 12 kez en başarılı belediye başkanı seçti ve yüzde 67 memnuniyet oranı çıktı. Halkımızdan aldığımız destekle çalışıyoruz. En desteği de kadınlarımızın bize verdiğini biliyorum" şeklinde konuştu.

Çetin, yerel yönetimlerin yetkilerinin artırılmasını istediği konuşmasında "Avrupa'da eğitim, sağlık, güvenlik gibi konular yerel yönetimlerin yetkisinde. Aslında Türkiye'de böyle olmalı" dedi. - ADANA