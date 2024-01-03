Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Dörtler Mahallesinde asfalt çalışmalarını denetledi. Burada mahalle sakinleriyle çay içip sohbet eden Çetin, "Yerel seçimlerin atmosferi başka olur. Biz belediyecilik anlayışımız gereği siyaseti değil hizmeti ön planda tuttuğumuz için herkesin oyuna talibiz" dedi.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Dörtler Mahallesi'nde gerçekleşen asfalt çalışmalarını denetledi. Bu sırada vatandaşların sorunlarını dinledi, taleplerini aldı. Başkan Çetin, mahalle sakinlerine yaptığı konuşmada, "10 yıldır gece gündüz sizlere hizmet için çalışıyoruz. Her yıl bir toplu açılış yaptık. 9'uncu toplu açılışımızı 30 Ağustos Zafer Bayramında yaptık. Şimdi 10'uncu toplu açılışına hazırlanıyoruz. Seçim öncesi onu da yapıp sizlerin karşısına alnı açık, başı dik şekilde çıkmak istiyoruz" dedi.

Görev yaptığı süre içinde belediyeye siyaseti sokmadığını belirten Başkan Çetin, "Biz hep hemşerimize hizmeti ön planda tuttuk. Bize kim oy vermiş diye bakmadan herkese her kesime eşit ve adaletli hizmet götürdük. Bunun da karşılığını gördük ve partimizin 20 puan üzerinde oy aldık. Yerel seçimlerin atmosferi farklı olur. 31 Martta yine desteğinizi bekliyorum" şeklinde konuştu.

Başkan Soner Çetin, konuşmasının ardından mahalle sakinlerinin sorunlarını ve isteklerini dinledi. Daha çok spor tesisi isteyen mahalle sakinlerinin bu isteği üzerine Çetin, spor tesisine uygun alan bulunması için talimat verdi.

Ardından devam eden asfalt çalışmalarını denetleyen Başkan Soner Çetin, mevsim şartları elverdiği ölçüde asfalt kaplama çalışmalarının ilçenin dört bir yanında süreceğini açıkladı. - ADANA